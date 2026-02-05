記錄新疆人權迫害 中國青年關恆獲美庇護已獲釋

快訊

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

曾協助記錄北京當局涉嫌虐待維吾爾族穆斯林，隨後流亡美國的中國籍男子關恆，因川普政府大規模掃蕩移民遭拘留超過5個月後，日前申請庇護獲准，昨天已獲釋並與母親相見。

美聯社報導，關恆昨天自聯邦拘留中心獲釋並與母親團聚。先前移民法官認定若遣返關恆回中國，他有充份理由擔心面臨迫害因而准予庇護，這是近期少數申請庇護成功的例子之一。

38歲的關恆今天表示：「我心情非常好。昨天我還沒有如此興奮，感覺自己好像仍在獄中，但今天許多朋友前來探視我。」

目前暫住紐約州賓安頓（Binghamton）的關恆表示，尚無時間思考長遠計畫。

從台灣前往美國支持兒子的母親羅雲（Luo Yun，音譯）表示，她終於放心了。「5個半月來我沒有睡過一個好覺，但今天終於放心。」

自川普重返白宮執政以來，關恆是少數申請庇護成功的例子。他在拘留期間曾面臨被遣送至烏干達的可能，但國土安全部在12月放棄此一計畫。關恆先前的遭遇引發公眾關注並引起國會注意。

移民法官1月28日裁決予以關恆庇護，國土安全部有30天時間決定是否上訴，不過目前並未回應。

眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House Select Committee on the Chinese CommunistParty）民主黨首席肯納（Ro Khanna）表示，關恆不應為獲得正確審判結果而被拘留好幾個月。

「他的獲釋提醒我們，法治與我們保護揭露人權侵害者的道德責任緊密相連。」他承諾將促進類似案件透明化。

美國國務院因保密規定未對關恆案置評，但表示譴責中國執政黨在新疆對維吾爾族及其他人實施的「種族滅絕、宗教迫害及危害人類罪行」。

美國 移民 母親
