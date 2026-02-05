香港宏福苑大火慘劇 獨立委員會下月舉行聽證會

香港大埔宏福苑大火慘劇發生至今已有兩個多月，負責調查事件的獨立委員會預定下月19日舉行聽證會，調查正式展開。

這場大火於去年11月26日發生，造成168人死亡，海外也為之關注。

事發後，香港行政長官李家超宣布成立獨立委員會，以調查事件，並委任法官陸啟康主持工作；李家超要求委員會在9個月之內查明大火的事實真相，防範事故再次發生，以及提出改善措施。

委員會今早召開指示會議，主席陸啟康表示，委員會計畫於下月19日舉行聽證會。

在指示會議舉行之前，陸啟康帶領在場人士為火災死難者默哀1分鐘。

他其後向媒體說，委員會成立後立即進行籌備工作，包括成立辦公室、律師團隊，以及視察火災現場等，目前已陸續收到有關團體及人士就調查提供的文件和資料，並進行了詳細分析。

多個政府部門及法定機構，包括律政司、廉政公署、競爭委員會及市建局等都有派遣代表出席指示會議。