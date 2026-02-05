快訊

陸駐韓大使戴兵：海上構造物是深海漁業養殖設施 沒軍事設施

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
陸駐韓大使戴兵。（新華社資料照）
陸駐韓大使戴兵。（新華社資料照）

韓媒報導，陸駐韓大使戴兵4日就韓中之間的涉海問題表示，相關事態正在朝著積極方向發展。戴兵先前接受韓聯社專訪時表示，所謂的「海上構造物」是中方深海漁業養殖設施，養的是三文魚（鮭魚），沒有軍事設施。

韓聯社5日報導，戴兵4日當天出席在使館大樓舉行的春節主題活動，在現場接受媒體採訪時，稱「李在明總統對中國進行了成功的訪問，從慶州到北京，兩國領導人兩次進行長時間的溝通。兩國領導人通過這樣的溝通增進了理解和互信。最重要的是把兩國關係推向了改善發展的正確軌道。」

戴兵強調，現在最重要的任務是雙方工作層加強溝通，落實兩國元首會晤達成的重要共識。

韓媒問戴兵，中方在黃海設置的2個構造物會否被移除？戴兵僅回答，「現在事態朝著積極的方向在發展，這是我們雙方樂意看到的。」

韓聯社分析，韓方一向關注黃海中方構造物動態，最近有積極的新進展引發關注。報導回顧，韓中領導人上月在北京舉行會談，並就涉海問題進行溝通。之後，中方「管理平台」被移出黃海的韓中暫定措施水域，但該水域內仍有2處中方構造物未被移除。

另外戴兵也被問到「中方的限韓令何時將真正被解除？」戴兵回應，認為「限韓令」不是嚴格、準確的說法，雙方將根據領導人的共識，循序漸進地推進兩國健康有益的文化交流。隨著兩國關係的不斷改善，隨著兩國人民之間的友好感情不斷提升，中韓之間的文化交流活動將會愈來愈多、愈來愈好。

兩國 中方 溝通
