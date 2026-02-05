談陸配立委李貞秀 陸國台辦：兩岸同屬一中 不存在放棄國籍問題

對於陸配李貞秀遞補民眾黨立委，但因國籍爭議引發討論，大陸國台辦發言人陳斌華5日表示，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在所謂放棄國籍問題」。

陳斌華今天上午主持國台辦記者會，他說，「民進黨當局頑固堅持台獨立場，赤裸裸販賣兩國論，蓄意挑釁兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，不擇手段打壓在台大陸配偶，我們對此堅決反對。」

他認為，民進黨當局種種惡行已遭到越來越多台灣民眾的強烈反對。

台媒關切，陸方是否考慮展現政策靈活度，針對擔任台灣公職陸配給予相關放棄陸籍證明文件，陳斌華對此再次強調，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國」，是不容篡改的歷史和法理事實，根本不存在所謂放棄國籍問題。

陳斌華說，台灣地區有許多大陸配偶，他們在台灣的正當權利，包括參與社會事務的權利，理當得到保障，不應淪為民進黨當局政治操弄的犧牲品。

他認為，民進黨當局頑固堅持台獨立場，赤裸裸販賣兩國論，不斷進行謀獨挑釁，煽動對立對抗，製造綠色恐怖、恐嚇打壓，迫害欺凌大陸配偶群體，種種濫權妄為與民為敵的惡行，已經遭到越來越多台灣同胞的強烈反對。

至於近日央行啟動新台幣鈔券改版，就國父孫中山等政治人物肖像去留，有輿論將之與民進黨推動「去中國化」連結。陳斌華說，「今年是『中國民主革命的偉大先驅』孫中山先生誕辰160周年」，民進黨當局刻意推動新台幣紙鈔「去孫中山化」，目的就是要割裂兩岸歷史文化聯結、推動「去中國化」，從而在台灣社會形塑「台獨」意識形態。這種包藏禍心的政治操弄，是對中山先生和辛亥革命先驅的背叛，數典忘祖，令人不齒。