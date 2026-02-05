聽新聞
0:00 / 0:00
習近平「罕見」與美俄領導人同天聯繫 陸官媒分析「新表達」
大陸國家主席習近平4日在與俄羅斯總統普亭視訊會晤後，又與美國總統川普通電話。形成習近平罕見同一天與美俄領導人交流聯繫場景。具新華社背景的新媒體指出，這顯示中國與俄美關係現在都不錯，許多國家都希望成為中國的朋友而不是對手。
具新華社背景的新媒體「牛彈琴」5日評論，這是前所未有的一次外交舉動，這顯示中國與俄美關係現在都不錯，對兩國都有期待，對美更不乏提醒。而俄美對中國都有承諾，美方更有新表達。
「牛彈琴」進一步列舉，此前，包含愛爾蘭總理馬丁、南韓總統李在明、加拿大總理卡尼、芬蘭總理歐爾波、英國首相施凱爾，紛紛赴中國訪問，德國總理梅爾茨也將到北京。說明世界越來越看重中國，都想抓住中國的發展機遇，都希望成為中國的朋友而不是對手。
文章又稱，當前國際上面臨俄烏衝突、加薩流血，美國又與委內瑞拉、加拿大、格陵蘭島、伊朗等地引發衝突，「不得不提高警惕，我們需要一個和平穩定的國際環境，我們也要保持清醒和淡定，不惹事，更不怕事。」
「牛彈琴」最後點出，從時間點來看，2月5日是美俄《新削減戰略武器條約》到期，文章指，這個條約對美俄核彈頭和載具數量有明確限制，是美俄間唯一的軍控條約。普亭曾建議條約延期，但未得到美國的響應。俄方4日表態，俄美不再受該條約義務約束，原則上可自由選擇後續行動，「這個世界，正變得越來越凶險。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言