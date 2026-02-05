川習通話談台灣 陸國台辦：民進黨倚外謀獨導致台海緊張
大陸國家主席習近平昨深夜和美國總統川普通電話，表示永遠不可能讓台灣分裂出去，「美方務必慎重處理對台軍售問題」。大陸國台辦發言人陳斌華5日表示，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，民進黨當局一再企圖依外謀獨，以武謀獨，導致台海局勢緊張動蕩。
大陸國台辦每周三召開例行記者會，本周因國共兩黨智庫論壇舉辦，大陸全國政協主席王滬寧昨在北京人民大會堂會見國民黨副主席蕭旭岑一行，本周記者會改至今日上午召開。
陳斌華表示，習近平強調，「台灣問題是中美關係中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題」。川普表示，重視中方在台灣問題上的關切，願和中方保持溝通，在其任內保持美中關係良好穩定。
陳斌華說，習近平的重要講話闡明了中方在台灣問題上的嚴正立場，為我們做好對台工作提供的根本遵循。
陳斌華重申，「台灣是中國的領土，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。」
他表示，民進黨當局一再企圖倚外謀獨，以武謀獨，導致台海局勢緊張動蕩。美方應恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題。
