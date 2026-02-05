西方國家領導人「訪陸潮」再+1？西班牙首相傳擬4月訪陸

快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
去年4月，西班牙首相桑切斯（左二）赴陸與大陸國家主席習近平會晤。（路透）
去年4月，西班牙首相桑切斯（左二）赴陸與大陸國家主席習近平會晤。（路透）

過去數周以來，加拿大、英國、法國等西方國家領導人陸續訪中，與大陸國家主席習近平會見。西班牙首相西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）也傳出計畫於4月中訪問中國大陸。這將是他自2023年以來第4次訪陸。

彭博引述匿名知情人士指，桑切斯將率領1組商界領袖出訪。此前，西班牙國王費利佩六世曾在去年11月訪問中國。

去年4月，美國總統川普宣布對大多數國家徵收對等關稅的計畫。在此背景下，桑切斯赴陸與習近平會面，傳達希望擴大與中國的經濟聯繫，並稱中國是歐盟重要的合作夥伴。

多位西方國家領導人陸續訪中，美聯社分析，這波「訪中潮」、不僅反映中國在全球經濟與政治舞台的分量，也凸顯美國與其傳統盟友之間的裂痕正在擴大。

桑切斯在2024年訪陸期間，已敦促歐盟重新評估對中國電動汽車徵收關稅的計劃。他多次呼籲歐盟在對華關係方面制定自身準則，避免跟隨美國。西班牙也日益成為中國大規模投資的受益者。

西班牙 訪中 美國
