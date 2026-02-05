開放金馬旅遊 兩岸業者：正面、善意訊號

大陸文旅部昨天宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。消息引發上海旅遊業者與在滬民眾關注，業者稱雖非重大突破，但仍是強心針。台灣旅遊業者則認為這是大陸的善意，就看台灣是否接住，並給予善意的回饋。

上海旅遊業者表示，雖然稱不上重大突破，但仍屬正面訊號，這個消息對業者來說是強心針，大家對兩岸旅遊仍抱有期待。來自浙江、在上海工作的民眾說，看到消息快訊時感到興奮，但因非上海戶籍，暫時無法適用相關政策，「現在只能努力，希望有一天能落戶上海」，同時也好奇「除了上海，其他地區什麼時候恢復？」另有民眾指出，終於等到這個消息，周圍同事也確實有人在討論，也期待未來能前往台灣其他地方旅遊。

中華兩岸旅行協會理事長許晉睿指出，在目前兩岸形勢下，不用透過官方協商而能做好一件事是難能可貴的，疫後恢復兩岸直航也並未透過官方協商，目前大陸主動釋出善意，就看台灣是否接住，並給予善意的回饋。

許晉睿表示，去年大陸曾主動宣布開放福建和上海民眾可以團體遊方式赴台觀光，一度讓大陸民眾十分雀躍，但台灣要求必須要透過旅遊小兩會商談。大陸二○二四年十一月曾同意，大陸海旅會主動邀請台旅會赴北京商談，台旅會也答應，陸委會於當年十二月二日以大陸對台軍演等因素緊急喊停。

許晉睿也指出，金馬的容納量不大，市場接納能力有限，但這畢竟是個突破，兩岸都需要實務性的善意，而不只是空中喊話。以過去陸客來台團體遊為例，在台灣八天環島遊，每位旅客每天平均花費一百美元，等於每人會在台灣花費兩萬元新台幣以上，最後回饋到台灣老百姓身上，帶動整體經濟收益。

旅遊業者李奇嶽表示，這是兩岸關係有所放緩的體現，這是一個好的信息，也希望台灣政府能接好球，更希望能擴大更多大陸省市民眾能來旅遊。旅行公會全聯會理事長吳盈良指出，只要兩岸人民多交流，兩岸的政治也有機會多互動。