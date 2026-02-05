聽新聞
0:00 / 0:00

開放金馬旅遊 兩岸業者：正面、善意訊號

聯合報／ 特派記者謝守真、記者賴錦宏甘芝萁／上海–台北連線報導

大陸文旅部昨天宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。消息引發上海旅遊業者與在滬民眾關注，業者稱雖非重大突破，但仍是強心針。台灣旅遊業者則認為這是大陸的善意，就看台灣是否接住，並給予善意的回饋。

上海旅遊業者表示，雖然稱不上重大突破，但仍屬正面訊號，這個消息對業者來說是強心針，大家對兩岸旅遊仍抱有期待。來自浙江、在上海工作的民眾說，看到消息快訊時感到興奮，但因非上海戶籍，暫時無法適用相關政策，「現在只能努力，希望有一天能落戶上海」，同時也好奇「除了上海，其他地區什麼時候恢復？」另有民眾指出，終於等到這個消息，周圍同事也確實有人在討論，也期待未來能前往台灣其他地方旅遊。

中華兩岸旅行協會理事長許晉睿指出，在目前兩岸形勢下，不用透過官方協商而能做好一件事是難能可貴的，疫後恢復兩岸直航也並未透過官方協商，目前大陸主動釋出善意，就看台灣是否接住，並給予善意的回饋。

許晉睿表示，去年大陸曾主動宣布開放福建和上海民眾可以團體遊方式赴台觀光，一度讓大陸民眾十分雀躍，但台灣要求必須要透過旅遊小兩會商談。大陸二○二四年十一月曾同意，大陸海旅會主動邀請台旅會赴北京商談，台旅會也答應，陸委會於當年十二月二日以大陸對台軍演等因素緊急喊停。

許晉睿也指出，金馬的容納量不大，市場接納能力有限，但這畢竟是個突破，兩岸都需要實務性的善意，而不只是空中喊話。以過去陸客來台團體遊為例，在台灣八天環島遊，每位旅客每天平均花費一百美元，等於每人會在台灣花費兩萬元新台幣以上，最後回饋到台灣老百姓身上，帶動整體經濟收益。

旅遊業者李奇嶽表示，這是兩岸關係有所放緩的體現，這是一個好的信息，也希望台灣政府能接好球，更希望能擴大更多大陸省市民眾能來旅遊。旅行公會全聯會理事長吳盈良指出，只要兩岸人民多交流，兩岸的政治也有機會多互動。

兩岸 陸客 金門
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

陸擬解禁上海人赴金馬旅遊 藍委：政府要解決船班吃緊、旅宿不足問題

大陸將恢復上海居民赴金馬旅遊 金縣府：盼中央支持

陸文旅部宣布恢復上海居民赴金馬旅遊 金門：已準備好迎接人潮

陸文旅部宣布近期開放上海民眾赴金馬旅遊 陸委會回應了

相關新聞

中俄抱團！習近平視訊普亭：共同堅定捍衛二戰勝利成果

國際局勢動盪之際，大陸國家主席習近平昨日下午在春節將至之際，與俄羅斯總統普亭視訊會晤。他喊話，中俄兩國有義務推動國際社會...

開放上海陸客旅遊 金馬既喜且憂

大陸文旅部昨天宣布，大陸將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。適逢小三通廿五周年，金、馬縣府與旅遊業界既喜且憂，既期待更多陸客...

習近平通話川普 要求「務必慎重處理對台軍售問題」

大陸國家主席習近平今天分別與俄羅斯總統普亭視訊會晤、和美國總統川普通電話。據央視，川習通電話時，習近平說，「台灣問題是中...

高市早苗盼自衛隊入憲 陸外交部：敦促日方深刻反省侵略歷史

日媒先前報導，日本首相、自民黨總裁高市早苗2日明確表達修改憲法、將自衛隊寫入條文的意願。英國天空新聞記者就此在大陸外交部...

習近平熱線川普、普丁 罕見同一天與美俄領導人聯繫

大陸國家主席習近平昨（4）日在與俄羅斯總統普丁視訊會晤後，又與美國總統川普通電話，形成習近平罕見同一天與美俄領導人交流聯...

開放金馬旅遊 兩岸業者：正面、善意訊號

大陸文旅部昨天宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。消息引發上海旅遊業者與在滬民眾關注，業者稱雖非重大突破，但仍是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。