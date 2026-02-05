比照國際趨勢：陸仲裁法下月實行 台業界盼盡快跟上

第廿屆海峽兩岸經貿仲裁研討會昨日在台北舉行，而大陸去年底修訂的新「仲裁法」將於三月一日上路，顯示大陸方面正努力接軌國際，但台灣相關修訂草案仍在法務部逐條審理研究中，與會專家盼台灣能盡快跟上國際潮流趨勢。

由中華仲裁協會與「中國國際經濟貿易仲裁委員會」構建之兩岸仲裁研討會昨日舉行，中華仲裁協會理事長吳永乾表示，兩岸仲裁制度過去幾年有變革，特別大陸去年完成「仲裁法」修訂，將於今年三月一日生效實施。而台灣方面，中華仲裁協會幾年前曾將修訂法案送立法院，同時也組織遊說，但因立院二讀退回要求政府部門提出版本，目前進度仍在主管機關法務部逐條研究內容。

他指出，包括臨時仲裁措施、非機構仲裁、知識產權仲裁都是新規範，也反應在大陸新修正條文裡，大方向跟台灣進行方向一致，希望盡量跟國際接軌，採取聯合國「模範法」內容，有利兩岸仲裁制度融合。他盼藉由研討會平台，在新的法律架構下探討如何拋棄傳統仲裁地的束縛，讓各地台商、陸商、境外商務活動能夠在新的仲裁法規範架構下多一些選項。

中國國際經濟貿易仲裁委員會副主任王承杰表示，貿仲成立七十周年，受理案件涉及一百七十個國家與地區，涉台案件一七二件，且貿仲裁決在台灣執行良好。目前共有廿一名在冊台灣仲裁員，未來也會擴大吸收台灣人才。而台灣方面也有吸收大陸人士仲裁員。他表示，兩岸經貿糾紛複雜、效率特別重要，希望探索將規則優勢轉化實踐的有效路徑；同時需要兩岸專業人士打破壁壘交流，推動兩岸仲裁提質增效。