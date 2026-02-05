陸留學生回國求職率創新高 調查報告：觀念上更加務實

受國際環境複雜化、大陸企業加速向海外市場發展等因素影響，去年在大陸求職的留學生人數創下近八年來新高。不過，因宏觀環境、競爭壓力以及個人因素等的原因影響，近年大陸留學生在回國求職的安排、觀念等各方面均趨向務實。

財新網報導，大陸求職平台「智聯招聘」近日發布《二○二五中國海歸就業調查報告》顯示，去年在大陸求職的留學生人數較上一年增長百分之五，其中應屆生人數增長百分之十二，兩項數據均創下近八年來新高。在求職類別來看，教培、諮詢、網路等產業為留學生在大陸就業的主要方向；專用設備製造、醫藥製造、新材料、光電子等新興領域的海歸人才需求量增長顯著。

另一份由LinkedIn發布的《二○二五中國留學生歸國求職洞察報告》分析，家庭因素、生活環境及文化環境成為留學生歸國的主要動力，「社會因素」也是驅動留學生回國就業的一大因素，說明留學生對大陸更安全穩定社會環境的認可。《報告》調查顯示，薪資福利待遇、職位發展前景和工作穩定性是留學生就業選擇時最看重的三大因素，而工作與生活平衡、工作內容是否符合個人興趣則位列其後。

上述兩份報告共同指出，九成留學生認為自己回國就業擁有一定優勢，百分之六十七受訪者對就業擁有一定程度的信心，但受宏觀環境、競爭壓力以及個人因素等的多種原因的影響，去留學生在回國求職的安排、觀念等各方面均趨向務實。

留學生回國求職安排的變化也反映出務實化的特點。留學生回大陸求職就業正展現出「早啟動，長周期」的新特徵。