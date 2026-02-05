上海居民可赴金馬旅遊 陸文旅部近期開放

國共兩黨智庫論壇3日在北京落幕，大陸文旅部4日宣布將於近期開放上海居民赴金門馬祖旅遊，而陸委會表示，上海居民要先到福建再坐「小三通」客船到金門和馬祖旅行，會有多少來客尚待觀察，並提到「希望不要只說不做」。

大陸文旅部網站4日下午3點發布消息指，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。

大陸文旅部表示，目前各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴金門、馬祖旅遊提供優質服務和產品。

陸委會4日晚間透過書面回應表示，目前我方法令對於陸客到金門馬祖旅遊並無限制上海居民的規定，只是上海居民要先到福建再坐「小三通」客船到金門和馬祖旅行，會有多少來客尚待觀察。陸委會強調，當前兩岸旅遊的人為障礙，眾所周知是陸方造成的。此次陸方宣布將於近期放寬陸客來台的限制，希望不要只說不做。

有上海旅遊業者向本報記者表示，雖然稱不上重大突破，但仍屬正面訊號，「這個消息對業者來說是強心針，大家對兩岸旅遊仍抱有期待」。中華兩岸旅行協會理事長許晉睿指出，這是大陸方面初步釋出善意。他表示，在目前兩岸形勢下，不用透過官方協商而能做好一件事是難能可貴的。