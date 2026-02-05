上海居民可赴金馬旅遊 陸文旅部近期開放

經濟日報／ 特派記者陳政錄謝守真、記者陳宥菘賴錦宏／連線報導

國共兩黨智庫論壇3日在北京落幕，大陸文旅部4日宣布將於近期開放上海居民赴金門馬祖旅遊，而陸委會表示，上海居民要先到福建再坐「小三通」客船到金門和馬祖旅行，會有多少來客尚待觀察，並提到「希望不要只說不做」。

大陸文旅部網站4日下午3點發布消息指，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。

大陸文旅部表示，目前各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴金門、馬祖旅遊提供優質服務和產品。

陸委會4日晚間透過書面回應表示，目前我方法令對於陸客到金門馬祖旅遊並無限制上海居民的規定，只是上海居民要先到福建再坐「小三通」客船到金門和馬祖旅行，會有多少來客尚待觀察。陸委會強調，當前兩岸旅遊的人為障礙，眾所周知是陸方造成的。此次陸方宣布將於近期放寬陸客來台的限制，希望不要只說不做。

有上海旅遊業者向本報記者表示，雖然稱不上重大突破，但仍屬正面訊號，「這個消息對業者來說是強心針，大家對兩岸旅遊仍抱有期待」。中華兩岸旅行協會理事長許晉睿指出，這是大陸方面初步釋出善意。他表示，在目前兩岸形勢下，不用透過官方協商而能做好一件事是難能可貴的。

馬祖 金門 上海
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

陸擬解禁上海人赴金馬旅遊 藍委：政府要解決船班吃緊、旅宿不足問題

大陸將恢復上海居民赴金馬旅遊 金縣府：盼中央支持

陸文旅部宣布恢復上海居民赴金馬旅遊 金門：已準備好迎接人潮

家貓未植晶片將開罰 進出金門也須附登記證明

相關新聞

中俄抱團！習近平視訊普亭：共同堅定捍衛二戰勝利成果

國際局勢動盪之際，大陸國家主席習近平昨日下午在春節將至之際，與俄羅斯總統普亭視訊會晤。他喊話，中俄兩國有義務推動國際社會...

開放上海陸客旅遊 金馬既喜且憂

大陸文旅部昨天宣布，大陸將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。適逢小三通廿五周年，金、馬縣府與旅遊業界既喜且憂，既期待更多陸客...

習近平通話川普 要求「務必慎重處理對台軍售問題」

大陸國家主席習近平今天分別與俄羅斯總統普亭視訊會晤、和美國總統川普通電話。據央視，川習通電話時，習近平說，「台灣問題是中...

高市早苗盼自衛隊入憲 陸外交部：敦促日方深刻反省侵略歷史

日媒先前報導，日本首相、自民黨總裁高市早苗2日明確表達修改憲法、將自衛隊寫入條文的意願。英國天空新聞記者就此在大陸外交部...

習近平熱線川普、普丁 罕見同一天與美俄領導人聯繫

大陸國家主席習近平昨（4）日在與俄羅斯總統普丁視訊會晤後，又與美國總統川普通電話，形成習近平罕見同一天與美俄領導人交流聯...

上海居民可赴金馬旅遊 陸文旅部近期開放

國共兩黨智庫論壇3日在北京落幕，大陸文旅部4日宣布將於近期開放上海居民赴金門馬祖旅遊，而陸委會表示，上海居民要先到福建再...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。