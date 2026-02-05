謝鋒：不能讓敏感問題干擾中美關係 台議題仍是紅線

美國總統川普先前已經預告今年四月將會訪問大陸，而大陸駐美國大使謝鋒近日表示，今年兩國將迎來一系列高層交往，雙方應共同努力在戰略層面推動中美關係進一步穩下來、向前走。他也強調「不能讓敏感問題干擾總體中美關係」，並重申「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線」。

據大陸駐美大使館昨日消息，謝鋒三日一場活動發表視訊致辭，他指出，今年兩國將迎來一系列高層交往，雙方應共同努力，營造氛圍、創造條件、積累成果，努力在戰略層面推動中美關係進一步穩下來、向前走。他也強調中美共同利益遠大於分歧，不能讓分歧定義中美關係，也不能讓敏感問題干擾總體中美關係。

他強調，美方應該尊重中方核心利益和重大關切。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方應該以行動遵守一個中國原則和中美三個聯合公報。另外也提出雙方應積極拓展互利合作、加強人民友好交往。

大陸知名國際關係學者賈慶國昨日也在北京大學中外人文交流研究基地平台上發文解讀中美關係，他預期，雙方經貿關係雖受衝擊，但不會中斷，且兩國高層交往有望延續和增加、民間交往有望繼續展開，最後雙方有可能在一些有共同利益的問題上開展合作，如推動俄烏早日停火、加強對人工智慧安全風險的管控、遏制核擴散、打擊國際犯罪等方面的合作。

他也提到，鑒於台灣問題的敏感性，兩國需要採取相應措施，管控好這個問題，「確保避免這個問題衝擊兩國複雜和重要的雙邊關係，特別是避免因誤判引發軍事對抗」。同時他指出，鑒於雙方存在高度的不信任感，兩國迫切需要在最高層建立一個非官方溝通機制，以「及時澄清那些容易被解讀為蓄意挑釁的問題，並探索各種可能合作的途徑」。