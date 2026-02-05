中俄抱團！習近平視訊普亭：共同堅定捍衛二戰勝利成果

國際局勢動盪之際，大陸國家主席習近平昨日下午在春節將至之際，與俄羅斯總統普亭視訊會晤。他喊話，中俄兩國有義務推動國際社會堅守公平正義，「堅定捍衛二戰勝利成果」，攜手維護全球戰略穩定。

據新華社，習近平提到過去一年他和普亭兩度會晤，包括兩國隆重紀念世界反法西斯戰爭勝利八十周年等，今年是大陸「十五五」開局之年，大陸將更加積極主動擴大高水平對外開放，今年也是中俄戰略協作夥伴關係建立卅周年、「中俄睦鄰友好合作條約」簽署廿五周年，雙方要把握歷史契機，密切高層交往，加強各領域務實合作，確保中俄關係繼續沿著正確軌道不斷發展。

另，習近平還表示，開年以來國際形勢愈發動蕩。作為負責任大國和聯合國安理會常任理事國，中俄兩國有義務推動國際社會堅守公平正義，堅定捍衛二戰勝利成果，堅決維護以聯合國為核心的國際體系和國際法基本準則，攜手維護全球戰略穩定。

普亭則說，展望新的一年，俄方對俄中關係充滿信心。雙方要繼續堅定不移支持彼此維護國家主權、安全。面對複雜多變的國際形勢，俄方願和大陸繼續在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊平台加強戰略協作，為國際事務注入正能量。俄方將積極支持大陸在深圳舉行ＡＰＥＣ會議。「兩人還就共同關心的國際和地區熱點問題深入交換了意見」。

另據俄羅斯衛星通訊社，普亭表示，他很高興在新年伊始繼續保持與習近平進行「私人溝通的傳統」，且指出「俄中全面夥伴關係和戰略協作堪稱典範」，他並向習近平及大陸人民致以新年和春節的祝賀、就大陸對俄羅斯公民實施免簽政策向習近平表示感謝。

此外，習近平昨日會見了越共總書記蘇林特使、越南外交部長黎懷忠。他表示，中越兩黨堅持相互通報彼此重大政治議程的優良傳統，體現了中越「同志加兄弟」的特殊友好情誼和高度政治互信。習近平強調，中越兩國推進社會主義建設各項事業蓬勃發展，「向世界昭示了社會主義制度的生機和活力」。大陸將一以貫之高度重視發展中越關係，願同越方一道，落實好高層共識，妥善管控分歧，推動中越命運共同體建設闊步向前。