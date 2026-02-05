聽新聞
中俄抱團！習近平視訊普亭：共同堅定捍衛二戰勝利成果

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
俄羅斯總統普亭（右）在莫斯科克里姆林宮與大陸國家主席習近平舉行視訊會議。美聯社
俄羅斯總統普亭（右）在莫斯科克里姆林宮與大陸國家主席習近平舉行視訊會議。美聯社

國際局勢動盪之際，大陸國家主席習近平昨日下午在春節將至之際，與俄羅斯總統普亭視訊會晤。他喊話，中俄兩國有義務推動國際社會堅守公平正義，「堅定捍衛二戰勝利成果」，攜手維護全球戰略穩定。

據新華社，習近平提到過去一年他和普亭兩度會晤，包括兩國隆重紀念世界反法西斯戰爭勝利八十周年等，今年是大陸「十五五」開局之年，大陸將更加積極主動擴大高水平對外開放，今年也是中俄戰略協作夥伴關係建立卅周年、「中俄睦鄰友好合作條約」簽署廿五周年，雙方要把握歷史契機，密切高層交往，加強各領域務實合作，確保中俄關係繼續沿著正確軌道不斷發展。

另，習近平還表示，開年以來國際形勢愈發動蕩。作為負責任大國和聯合國安理會常任理事國，中俄兩國有義務推動國際社會堅守公平正義，堅定捍衛二戰勝利成果，堅決維護以聯合國為核心的國際體系和國際法基本準則，攜手維護全球戰略穩定。

普亭則說，展望新的一年，俄方對俄中關係充滿信心。雙方要繼續堅定不移支持彼此維護國家主權、安全。面對複雜多變的國際形勢，俄方願和大陸繼續在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊平台加強戰略協作，為國際事務注入正能量。俄方將積極支持大陸在深圳舉行ＡＰＥＣ會議。「兩人還就共同關心的國際和地區熱點問題深入交換了意見」。

另據俄羅斯衛星通訊社，普亭表示，他很高興在新年伊始繼續保持與習近平進行「私人溝通的傳統」，且指出「俄中全面夥伴關係和戰略協作堪稱典範」，他並向習近平及大陸人民致以新年和春節的祝賀、就大陸對俄羅斯公民實施免簽政策向習近平表示感謝。

此外，習近平昨日會見了越共總書記蘇林特使、越南外交部長黎懷忠。他表示，中越兩黨堅持相互通報彼此重大政治議程的優良傳統，體現了中越「同志加兄弟」的特殊友好情誼和高度政治互信。習近平強調，中越兩國推進社會主義建設各項事業蓬勃發展，「向世界昭示了社會主義制度的生機和活力」。大陸將一以貫之高度重視發展中越關係，願同越方一道，落實好高層共識，妥善管控分歧，推動中越命運共同體建設闊步向前。

習近平 中俄 普亭 俄羅斯 聯合國 二戰 免簽 國際法 蘇林
相關新聞

罕見！與普亭視訊通話後 習近平同日和川普通電話

在與俄羅斯總統普亭進行視訊通話後，大陸國家主席習近平與美國總統川普通電話，形成罕見同一天與美俄領導人通話的場景。

陸文旅部宣布恢復上海居民赴金馬旅遊 金門：已準備好迎接人潮

大陸文化和旅遊部今日下午發布訊息指出，為進一步促進兩岸人員往來正常化及各領域交流常態化，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖...

習近平通話川普 要求「務必慎重處理對台軍售問題」

大陸國家主席習近平今天分別與俄羅斯總統普亭視訊會晤、和美國總統川普通電話。據央視，川習通電話時，習近平說，「台灣問題是中...

陸文旅部宣布近期開放上海民眾赴金馬旅遊 陸委會回應了

國共兩黨智庫論壇3日在北京落幕，大陸文旅部4日宣布將於近期開放上海居民赴金門馬祖旅遊，而陸委會表示，上海居民要先到福建再...

陸擬解禁上海人赴金馬旅遊 藍委：政府要解決船班吃緊、旅宿不足問題

中國大陸文旅部今宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。金門國民黨立委陳玉珍說，盼未來陸方能陸續開放其他省市居民來到...

高市早苗盼自衛隊入憲 陸外交部：敦促日方深刻反省侵略歷史

日媒先前報導，日本首相、自民黨總裁高市早苗2日明確表達修改憲法、將自衛隊寫入條文的意願。英國天空新聞記者就此在大陸外交部...

