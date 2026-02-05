習近平熱線川普、普丁 罕見同一天與美俄領導人聯繫
大陸國家主席習近平昨（4）日在與俄羅斯總統普丁視訊會晤後，又與美國總統川普通電話，形成習近平罕見同一天與美俄領導人交流聯繫場景。據俄方消息，習近平邀請普丁今年上半年訪問大陸，「邀請已獲感謝並接受」，這意味普丁與川普都將於上半年到訪大陸。
習近平與普丁的通話中發出邀訪訊息，亦即顯示普丁將在五個月內訪問大陸，普丁上一次訪問大陸是去年9月赴天津與北京出席上合組織峰會及中共九三閱兵。
央視新聞昨日晚間繼而以快訊報導，習近平與川普通電話。這是川普第二度當選回任美國總統後，兩人第五度通話，也是今年以來兩人首度通話。此前川普已經向外預告，將於今年4月訪問大陸。
川習上次通話是去年11月24日，當時習近平指出，上個月在南韓釜山成功舉行會晤，達成很多重要共識，為中美關係這艘巨輪穩健前行校準航向、注入動力，也向世界傳遞積極信號。
針對俄美「新削減戰略武器條約」將於2月5日到期，普丁此前宣布俄方願在到期後一年內繼續遵守條約限制性要求。但美方尚未對此作出回應，大陸外交部發言人林劍3日回應說，大陸注意到俄羅斯此前就「新削減戰略武器條約」後續安排問題提出的建設性建議，希望美方積極回應，真正維護全球戰略穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言