習近平熱線川普、普丁 罕見同一天與美俄領導人聯繫

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導

大陸國家主席習近平昨（4）日在與俄羅斯總統普丁視訊會晤後，又與美國總統川普通電話，形成習近平罕見同一天與美俄領導人交流聯繫場景。據俄方消息，習近平邀請普丁今年上半年訪問大陸，「邀請已獲感謝並接受」，這意味普丁與川普都將於上半年到訪大陸。

習近平與普丁的通話中發出邀訪訊息，亦即顯示普丁將在五個月內訪問大陸，普丁上一次訪問大陸是去年9月赴天津與北京出席上合組織峰會及中共九三閱兵。

央視新聞昨日晚間繼而以快訊報導，習近平與川普通電話。這是川普第二度當選回任美國總統後，兩人第五度通話，也是今年以來兩人首度通話。此前川普已經向外預告，將於今年4月訪問大陸。

川習上次通話是去年11月24日，當時習近平指出，上個月在南韓釜山成功舉行會晤，達成很多重要共識，為中美關係這艘巨輪穩健前行校準航向、注入動力，也向世界傳遞積極信號。

針對俄美「新削減戰略武器條約」將於2月5日到期，普丁此前宣布俄方願在到期後一年內繼續遵守條約限制性要求。但美方尚未對此作出回應，大陸外交部發言人林劍3日回應說，大陸注意到俄羅斯此前就「新削減戰略武器條約」後續安排問題提出的建設性建議，希望美方積極回應，真正維護全球戰略穩定。

習近平 川普 俄羅斯
中俄抱團！習近平視訊普亭：共同堅定捍衛二戰勝利成果

國際局勢動盪之際，大陸國家主席習近平昨日下午在春節將至之際，與俄羅斯總統普亭視訊會晤。他喊話，中俄兩國有義務推動國際社會...

開放上海陸客旅遊 金馬既喜且憂

大陸文旅部昨天宣布，大陸將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。適逢小三通廿五周年，金、馬縣府與旅遊業界既喜且憂，既期待更多陸客...

習近平通話川普 要求「務必慎重處理對台軍售問題」

大陸國家主席習近平今天分別與俄羅斯總統普亭視訊會晤、和美國總統川普通電話。據央視，川習通電話時，習近平說，「台灣問題是中...

高市早苗盼自衛隊入憲 陸外交部：敦促日方深刻反省侵略歷史

日媒先前報導，日本首相、自民黨總裁高市早苗2日明確表達修改憲法、將自衛隊寫入條文的意願。英國天空新聞記者就此在大陸外交部...

開放金馬旅遊 兩岸業者：正面、善意訊號

大陸文旅部昨天宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。消息引發上海旅遊業者與在滬民眾關注，業者稱雖非重大突破，但仍是...

