習近平熱線川普、普丁 罕見同一天與美俄領導人聯繫

大陸國家主席習近平昨（4）日在與俄羅斯總統普丁視訊會晤後，又與美國總統川普通電話，形成習近平罕見同一天與美俄領導人交流聯繫場景。據俄方消息，習近平邀請普丁今年上半年訪問大陸，「邀請已獲感謝並接受」，這意味普丁與川普都將於上半年到訪大陸。

習近平與普丁的通話中發出邀訪訊息，亦即顯示普丁將在五個月內訪問大陸，普丁上一次訪問大陸是去年9月赴天津與北京出席上合組織峰會及中共九三閱兵。

央視新聞昨日晚間繼而以快訊報導，習近平與川普通電話。這是川普第二度當選回任美國總統後，兩人第五度通話，也是今年以來兩人首度通話。此前川普已經向外預告，將於今年4月訪問大陸。

川習上次通話是去年11月24日，當時習近平指出，上個月在南韓釜山成功舉行會晤，達成很多重要共識，為中美關係這艘巨輪穩健前行校準航向、注入動力，也向世界傳遞積極信號。

針對俄美「新削減戰略武器條約」將於2月5日到期，普丁此前宣布俄方願在到期後一年內繼續遵守條約限制性要求。但美方尚未對此作出回應，大陸外交部發言人林劍3日回應說，大陸注意到俄羅斯此前就「新削減戰略武器條約」後續安排問題提出的建設性建議，希望美方積極回應，真正維護全球戰略穩定。