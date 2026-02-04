快訊

罕見！與普亭視訊通話後 習近平同日和川普通電話

今年第二號颱風「西洋望」形成 最新路徑、對台影響機率曝光

才喊「感情不會斷」…陳怡君涉助理費案 綠廉政會決議停權2年半

罕見！與普亭視訊通話後 習近平同日和川普通電話

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
川習4日再度通話。圖為美國總統川普(左)與大陸國家主席習近平會面。(路透)
川習4日再度通話。圖為美國總統川普(左)與大陸國家主席習近平會面。(路透)

在與俄羅斯總統普亭進行視訊通話後，大陸國家主席習近平美國總統川普通電話，形成罕見同一天與美俄領導人通話的場景。

央視新聞4日晚間以快訊報導，習近平與川普通電話。

兩人上次通話是去年11月，當時習近平指出，上個月我們在韓國釜山成功舉行會晤，達成很多重要共識，為中美關係這艘巨輪穩健前行校準航向、注入動力，也向世界傳遞積極信號。釜山會晤以來，中美關係總體穩定向好，受到兩國和國際社會普遍歡迎，事實再次說明，中美「合則兩利、鬥則俱傷」是經過實踐反復驗證的常識，中美「相互成就、共同繁榮」是看得見、摸得著的實景。

習近平當時呼籲，雙方要保持住這個勢頭，堅持正確方向，秉持平等、尊重、互惠態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，爭取更多積極進展，為中美關係打開新的合作空間，更好造福兩國人民和世界人民。當時習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。

習近平 川普 普亭 俄羅斯 美國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

習近平與普亭視訊 喊話兩國「攜手維護全球戰略穩定」

央視：習近平4日下午與普亭舉行視訊會晤

暗諷川普 習近平會見烏拉圭總統 支持拉美國家護主權

外交事務期刊：川普對台冷處理 讓習近平放心整肅

相關新聞

罕見！與普亭視訊通話後 習近平同日和川普通電話

在與俄羅斯總統普亭進行視訊通話後，大陸國家主席習近平與美國總統川普通電話，形成罕見同一天與美俄領導人通話的場景。

陸文旅部宣布恢復上海居民赴金馬旅遊 金門：已準備好迎接人潮

大陸文化和旅遊部今日下午發布訊息指出，為進一步促進兩岸人員往來正常化及各領域交流常態化，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖...

陸文旅部宣布近期開放上海民眾赴金馬旅遊 陸委會回應了

國共兩黨智庫論壇3日在北京落幕，大陸文旅部4日宣布將於近期開放上海居民赴金門馬祖旅遊，而陸委會表示，上海居民要先到福建再...

陸擬解禁上海人赴金馬旅遊 藍委：政府要解決船班吃緊、旅宿不足問題

中國大陸文旅部今宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。金門國民黨立委陳玉珍說，盼未來陸方能陸續開放其他省市居民來到...

高市早苗盼自衛隊入憲 陸外交部：敦促日方深刻反省侵略歷史

日媒先前報導，日本首相、自民黨總裁高市早苗2日明確表達修改憲法、將自衛隊寫入條文的意願。英國天空新聞記者就此在大陸外交部...

大陸將恢復上海居民赴金馬旅遊 金縣府：盼中央支持

中國文旅部今天表示，中國方面將於近期恢復上海居民赴金馬旅遊；金門副縣長李文良說，歡迎福建以外居民赴金旅遊，「也希望中央支...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。