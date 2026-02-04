罕見！與普亭視訊通話後 習近平同日和川普通電話

在與俄羅斯總統普亭進行視訊通話後，大陸國家主席習近平與美國總統川普通電話，形成罕見同一天與美俄領導人通話的場景。

央視新聞4日晚間以快訊報導，習近平與川普通電話。

兩人上次通話是去年11月，當時習近平指出，上個月我們在韓國釜山成功舉行會晤，達成很多重要共識，為中美關係這艘巨輪穩健前行校準航向、注入動力，也向世界傳遞積極信號。釜山會晤以來，中美關係總體穩定向好，受到兩國和國際社會普遍歡迎，事實再次說明，中美「合則兩利、鬥則俱傷」是經過實踐反復驗證的常識，中美「相互成就、共同繁榮」是看得見、摸得著的實景。

習近平當時呼籲，雙方要保持住這個勢頭，堅持正確方向，秉持平等、尊重、互惠態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，爭取更多積極進展，為中美關係打開新的合作空間，更好造福兩國人民和世界人民。當時習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。