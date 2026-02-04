快訊

陸擬解禁上海人赴金馬旅遊 藍委：政府要解決船班吃緊、旅宿不足問題

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
大陸文化和旅遊部今天宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，相關消息一出，引發金門地方政府與旅遊業界關注，地方普遍持正面看法。圖為假日陸客通關情形。記者蔡家蓁／攝影
大陸文化和旅遊部今天宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，相關消息一出，引發金門地方政府與旅遊業界關注，地方普遍持正面看法。圖為假日陸客通關情形。記者蔡家蓁／攝影

中國大陸文旅部今宣布，將於近期恢復上海居民赴金門馬祖旅遊。金門國民黨立委陳玉珍說，盼未來陸方能陸續開放其他省市居民來到金門觀光旅遊，並指政府應正視小三通航線船班吃緊問題；馬祖國民黨立委陳雪生則憂，旺季住宿動不動就客滿，認為政府應解決旅宿不足問題。

陸文旅部2024年已先後恢復福建省居民赴馬祖、金門旅遊，包含個人自由行與團體旅遊，今日再宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。

陳玉珍表示，這對金門觀光產業、帶動地方經濟有正面助益，也厚植兩岸和平往來交流基礎，盼未來陸方能夠陸續開放大陸其他省市居民到金門觀光旅遊。

不過，陳玉珍說，金門有更多觀光旅客固然可喜，但金門必須持續充實自身接待能量，政府應該正視小三通航線船班吃緊問題，面對開放上海來的大陸旅客時，應適度再增加往來班次，避免影響在地金門鄉親基本交通需求，甚至造成大陸旅客安排行程不便。

陳玉珍說，從2024年9月27日開放福建居民來金門旅遊後，迄今金門並未有任何危害國安事件發生，顯示開放觀光旅遊是對兩岸百姓往來增進瞭解，有利於兩岸和平交往，她也曾向陸委會反應，應讓入金證申辦程序更簡化、手續更便捷，甚或開放落地簽，她期盼陸委會等中央主管機關能重視民生經濟，讓更多陸客體驗金門的觀光魅力，帶動金門整體經濟發展。

陳雪生雖然樂觀其成，但馬祖旅遊淡旺季人潮差異大，旺季住宿動不動就客滿，大陸人訂不到房間怎麼玩呢？國防部擁有馬祖約3分之1的土地，而老百姓真正能利用面積有限，最近縣政府也在跟中央談看怎麼合作來蓋旅宿，希望台灣政府要多用心拓展、帶動觀光人潮。

金門 馬祖 陳玉珍
