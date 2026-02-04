中國全國人大常委會議召開 並未涉及張又俠、劉振立

中國14屆全國人大常委會第20次會議今天在北京舉行，會議雖審查「個別代表」的代表資格，並終止3名全國人大代表的資格，但並未如外界預期免去張又俠、劉振立的中國國家軍委副主席及軍委委員職務。

根據中國人大網，截至發稿，張又俠、劉振立仍然具有中國全國人大代表身分，兩人均隸屬解放軍和武警代表團。

至於被終止資格的3名全國人大代表，根據會後發布的中國14屆全國人大常委會第15號公告，為周新民、羅琦、劉倉理等3人，第14屆全國人大代表人數因此減至2897人。

根據公開資料，周新民曾任中國航空工業集團有限公司董事長兼黨組書記；羅琦是中國工程院院士兼中國核工集團總工程師；劉倉理也是中國科學院院士，曾擔任中國工程物理研究院院長。這3人出身航空、核能等工程領域，與軍方關係較深，同時也是中共推動反腐的重點領域。

中國共產黨中央軍事委員會（簡稱「中共中央軍委」）及中華人民共和國中央軍事委員會（簡稱「中國國家軍委」），屬於「一套班子，兩塊牌子」的運作方式。日前落馬的張又俠即擁有中共中央軍委副主席及中國國家軍委副主席的頭銜；劉振立也擁有中共中央軍委委員及中國國家軍委委員的頭銜。而國家軍委委員的罷免，則由全國人大常委會決定。

人民日報3日報導，4日舉行的14屆全國人大常委會第20次會議，將審議「關於個別代表的代表資格」的報告。

星島日報解讀，人大常委會議通常在月底舉行，但4日緊急「加插」只有1天的會議，可能涉及免去張又俠、劉振立的國家軍委副主席及國家軍委委員職務，且免去兩人的全國人大代表資格。