快訊

女兒遭踹頭住院…網紅「柚子醫師」控學校要求被害人道歉 校方回應

瘦瘦針爆「大規模訴訟」 美國已數千人副作用包括胰臟炎、肺栓塞

最冷時間點曝光！周末連凍3天低溫探9度 恐達寒流強度

大陸將恢復上海居民赴金馬旅遊 金縣府：盼中央支持

中央社／ 金門4日電
中國文旅部4日表示，中國方面將於近期恢復上海居民赴金馬旅遊；金門縣副縣長李文良也歡迎福建以外居民赴金旅遊，盼中央能支持。圖為金門港旅運中心3日試營運，縣府團隊在碼頭迎接抵金旅客。中央社
中國文旅部4日表示，中國方面將於近期恢復上海居民赴金馬旅遊；金門縣副縣長李文良也歡迎福建以外居民赴金旅遊，盼中央能支持。圖為金門港旅運中心3日試營運，縣府團隊在碼頭迎接抵金旅客。中央社

中國文旅部今天表示，中國方面將於近期恢復上海居民赴金馬旅遊；金門副縣長李文良說，歡迎福建以外居民赴金旅遊，「也希望中央支持」，並盼兩岸政府溝通小三通航班增班議題。

中國文化和旅遊部政府官網今天發布，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，中國方面將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。

李文良接受中央社記者採訪表示，縣政府歡迎福建以外居民到金門旅遊，「也希望中央支持」；目前金門港旅運中心已在試營運，1年可滿足300萬至350萬旅客數，通關服務量能上應能滿足。

李文良也說，目前最大問題是船班不足，新增的旅運需求既有航班數較難因應，「希望兩岸政府能好好談一談，解決雙向增加航班問題。」

金門縣觀光處長許績鑫透過新聞稿表示，樂見兩岸旅遊政策逐步恢復，金門已做好各項準備工作與基礎條件，希望能夠儘速迎接上海居民來金旅遊人潮，加速小三通旅遊進程。

金門縣觀光處表示，金門基於小三通政策與地緣優勢，地方觀光產業與經濟發展與小三通旅遊人數有正相關，縣府已規劃今年度將前往上海辦理旅遊推介會，強化金門觀光行銷力度，吸引更多上海居民至金門旅遊。

無黨籍議員董森堡告訴中央社記者，除航班問題應提前思考，避免擠壓在地民生需求外，也希望能鼓勵上海旅客以小團體方式到金門旅遊，較能在旅遊品質、保險等方面有保障，且如搭乘遊覽車等交通工具，也能避免自由行旅客再增加，讓地方上電動車管理問題更複雜。

根據金門縣府提供資料，自2024年9月27日恢復福建居民赴金旅遊以來，以旅遊簽入境旅客已累積23萬7563人次。

金門 小三通 上海 馬祖 兩岸關係
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

大陸開放上海居民遊金馬 旅遊業看好、民眾憂小三通船位更擠

金門馬1100名陸跑者參賽 邱垂正：為和平而跑、兩岸一起來

9度低溫照跑不誤 金門馬拉松健康休閒組熱鬧開跑近7千人參賽

世華跨海金門送暖 高規格400萬救護車進駐金湖分隊

相關新聞

陸文旅部宣布恢復上海居民赴金馬旅遊 金門：已準備好迎接人潮

大陸文化和旅遊部今日下午發布訊息指出，為進一步促進兩岸人員往來正常化及各領域交流常態化，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖...

陸文旅部宣布近期開放上海民眾赴金馬旅遊 陸委會回應了

國共兩黨智庫論壇3日在北京落幕，大陸文旅部4日宣布將於近期開放上海居民赴金門馬祖旅遊，而陸委會表示，上海居民要先到福建再...

陸宣布恢復上海居民赴金馬旅遊 大陸業者：非重大突破仍屬正面訊號

陸客是否恢復赴台旅遊的相關議題，持續成為兩岸關係關注的焦點。大陸文旅部4日宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。消...

央視：習近平4日下午與普亭舉行視訊會晤

央視新聞4日下午5時報導，大陸國家主席習近平4日下午在北京人民大會堂，與俄羅斯總統普亭舉行視訊會晤。值此之際，俄烏戰爭已...

高市早苗盼自衛隊入憲 陸外交部：敦促日方深刻反省侵略歷史

日媒先前報導，日本首相、自民黨總裁高市早苗2日明確表達修改憲法、將自衛隊寫入條文的意願。英國天空新聞記者就此在大陸外交部...

大陸將恢復上海居民赴金馬旅遊 金縣府：盼中央支持

中國文旅部今天表示，中國方面將於近期恢復上海居民赴金馬旅遊；金門副縣長李文良說，歡迎福建以外居民赴金旅遊，「也希望中央支...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。