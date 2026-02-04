陸文旅部宣布恢復上海居民赴金馬旅遊 金門：已準備好迎接人潮

大陸文化和旅遊部今日下午發布訊息指出，為進一步促進兩岸人員往來正常化及各領域交流常態化，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，引發兩岸高度關注。在金門陸續迎來「兩岸小三通」客運航線運營25週年與「金門港旅運中心」試營運等重要時刻，大陸文旅部此項重磅消息，讓原已熱絡的小三通旅遊市場，再注入一股活水泉源，金門旅遊前景一片看好。

金門縣政府觀光處處長許績鑫表示，對於兩岸旅遊政策逐步恢復，縣府及地方旅遊業界均樂觀其成，這也是金門長期期盼的發展方向，目前金門在交通、接待及相關基礎設施方面均已完成準備，期盼能儘速迎接上海居民來金旅遊人潮，加快小三通旅遊復甦腳步。

許績鑫也指出，小三通不僅是交通航線，更承載兩岸人民交流的重要使命。今年適逢通航25週年，象徵歷史節點與新階段的開展。隨著水頭新旅運大樓即將正式啟用，未來年旅運量可達350萬人次，將大幅提升小三通整體營運量能。

根據統計，2025年小三通入出境人數已達184萬3461人次；自2024年9月27日恢復陸客來金旅遊以來，以旅遊簽證入境人數累計已逾23萬7000人次，帶動地方人潮與消費，居民感受明顯。

縣府表示，縣長陳福海長期關注陸客來金旅遊成長趨勢，並責成觀光處持續鼓勵福建省居民來金旅遊，同時透過既有管道，協助爭取恢復福建省外居民來金門旅遊，並逐步推動小三通船班增班作業，穩健、有序提升整體旅遊量能。

觀光處強調，金門具備小三通政策與地緣優勢，地方觀光產業及經濟發展與旅遊人數呈現高度正相關。此次大陸文旅部釋出利多消息，無疑為金門觀光產業打下一劑強心針。縣府也規劃今年前往上海舉辦旅遊推介會，強化金門觀光行銷，吸引更多上海居民來金門旅遊，期盼兩岸旅遊交流持續正向發展。