陸文旅部宣布近期開放上海民眾赴金馬旅遊 陸委會回應了
國共兩黨智庫論壇3日在北京落幕，大陸文旅部4日宣布將於近期開放上海居民赴金門馬祖旅遊，而陸委會表示，上海居民要先到福建再坐「小三通」客船到金門和馬祖旅行，會有多少來客尚待觀察。陸委會強調，上海居民要先到福建再坐「小三通」客船到金門和馬祖旅行，會有多少來客尚待觀察，並提到「希望不要只說不做」。
陸委會4日晚間透過書面回應表示，目前我方法令對於陸客到金門馬祖旅遊並無限制上海居民的規定，只是上海居民要先到福建再坐「小三通」客船到金門和馬祖旅行，會有多少來客尚待觀察。
陸委會強調，當前兩岸旅遊的人為障礙，眾所周知是陸方造成的。此次陸方宣布將於近期放寬陸客來台的限制，希望不要只說不做。
