快訊

美對伊朗提三條件 德黑蘭可能讓步嗎？學者揭川普最糟糕做法

曾是竹聯幫總護法！影視大亨吳敦離世享壽77歲 江南案3大殺手全逝世

聽新聞
0:00 / 0:00

陸文旅部宣布近期開放上海民眾赴金馬旅遊 陸委會回應了

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會4日晚間指出，此次陸方宣布將於近期放寬陸客來台的限制，希望不要只說不做。圖／聯合報系資料照
陸委會4日晚間指出，此次陸方宣布將於近期放寬陸客來台的限制，希望不要只說不做。圖／聯合報系資料照

國共兩黨智庫論壇3日在北京落幕，大陸文旅部4日宣布將於近期開放上海居民赴金門馬祖旅遊，而陸委會表示，上海居民要先到福建再坐「小三通」客船到金門和馬祖旅行，會有多少來客尚待觀察。陸委會強調，上海居民要先到福建再坐「小三通」客船到金門和馬祖旅行，會有多少來客尚待觀察，並提到「希望不要只說不做」。

陸委會4日晚間透過書面回應表示，目前我方法令對於陸客到金門馬祖旅遊並無限制上海居民的規定，只是上海居民要先到福建再坐「小三通」客船到金門和馬祖旅行，會有多少來客尚待觀察。

陸委會強調，當前兩岸旅遊的人為障礙，眾所周知是陸方造成的。此次陸方宣布將於近期放寬陸客來台的限制，希望不要只說不做。

馬祖 金門 上海 陸委會 小三通 北京
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

陸宣布恢復上海居民赴金馬旅遊 大陸業者：非重大突破仍屬正面訊號

大陸將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊 國台辦：望民進黨解除禁限

國共智庫論壇後 陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊

陸委會批國共論壇 國民黨：只搞意識形態不顧人民死活

相關新聞

陸文旅部宣布近期開放上海民眾赴金馬旅遊 陸委會回應了

國共兩黨智庫論壇3日在北京落幕，大陸文旅部4日宣布將於近期開放上海居民赴金門馬祖旅遊，而陸委會表示，上海居民要先到福建再...

陸宣布恢復上海居民赴金馬旅遊 大陸業者：非重大突破仍屬正面訊號

陸客是否恢復赴台旅遊的相關議題，持續成為兩岸關係關注的焦點。大陸文旅部4日宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。消...

央視：習近平4日下午與普亭舉行視訊會晤

央視新聞4日下午5時報導，大陸國家主席習近平4日下午在北京人民大會堂，與俄羅斯總統普亭舉行視訊會晤。值此之際，俄烏戰爭已...

大陸開放上海居民遊金馬 旅遊業看好、民眾憂小三通船位更擠

國共兩黨智庫論壇昨日在北京落幕，會中就「推動兩岸人員往來正常化」等議題達成5項共同意見後，大陸文化和旅遊部今天宣布，將於...

國共智庫論壇後 陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊

國共兩黨智庫論壇3日在北京落幕，大陸全國政協主席王滬寧4日上午會見率團赴陸參與論壇的國民黨副主席蕭旭岑一行後，大陸文旅部4日下午宣布，大陸將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。

高市早苗盼自衛隊入憲 陸外交部：敦促日方深刻反省侵略歷史

日媒先前報導，日本首相、自民黨總裁高市早苗2日明確表達修改憲法、將自衛隊寫入條文的意願。英國天空新聞記者就此在大陸外交部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。