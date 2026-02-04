陸宣布恢復上海居民赴金馬旅遊 大陸業者：非重大突破仍屬正面訊號

陸客是否恢復赴台旅遊的相關議題，持續成為兩岸關係關注的焦點。大陸文旅部4日宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。消息引發上海旅遊業者與在滬民眾關注，業者稱雖非重大突破，但仍是「強心針」。部分非上海戶籍民眾則因戶籍限制無法適用，對這次開放上海居民感到好奇。

大陸文旅部4日在官網宣布，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣民眾與旅遊業界熱切期盼，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。目前各項工作正積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴金門、馬祖旅遊提供服務與產品。

值得注意的是，上述公告宣布時點，正值國共兩黨智庫論壇3日落幕之後。據了解，論壇會後達成五大方面、共15條「共同意見」，其中在觀光議題上提出深化兩岸觀光旅遊交流合作，並主張盡快實現福建、上海居民赴台灣團隊遊，逐步擴大大陸居民赴金門、馬祖旅遊。

對此，有上海旅遊業者向本報記者表示，雖然稱不上重大突破，但仍屬正面訊號，「這個消息對業者來說是強心針，大家對兩岸旅遊仍抱有期待」。

來自浙江、在上海工作的民眾說，看到消息快訊時感到興奮，但因非上海戶籍，暫時無法適用相關政策，「現在只能努力，希望有一天能落戶上海」，同時也好奇「除了上海，其他地區什麼時候恢復」。另有民眾指，「終於等到這個消息」，周圍同事也確實有人在討論，不過認為實際成行仍不容易，也期待未來能前往台灣其他地方。

還有民眾說，「覺得很特別」，「為什麼是上海居民」。相較上海，若優先開放福建居民赴金門、馬祖旅遊，在地緣與交通上較為合理，對為什麼選擇上海仍感疑惑，「好想去台灣玩」。

大陸文旅部此前已於2024年陸續恢復福建省居民赴馬祖、金門旅遊。2024年4月底，我國立法院國民黨團總召傅崐萁率團訪問北京，大陸文旅部副部長饒權會見訪團時說，將率先恢復福建居民赴馬祖旅遊；同年8月底，在金門縣議長洪允典率團拜會大陸國台辦主任宋濤後，文旅部宣布恢復福建居民赴金門旅遊。

在團體旅遊，大陸文旅部於2025年1月17日曾宣布，將於近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊，並提出踩線團申請，但遭台灣方面拒絕。我方主張，須先透過觀光「小兩會」就旅遊安全、品質與穩定性進行溝通後再行開放，但相關溝通未獲回應。國台辦去年2月曾表示，不反對兩岸旅遊恢復後「小兩會」就具體問題聯繫溝通，但反對假藉溝通之名阻撓大陸居民赴台旅遊。目前，台灣方面仍有赴陸「禁團令」尚未解除。

有學者日前曾對記者說，即便目前兩岸溝通管道中斷，政策空間仍存在，但實際推動仍須相關部門就執行細節進行討論，並確保旅客安全，否則難以進行實質推廣。