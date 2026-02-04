央視：習近平4日下午與普亭舉行視訊會晤
央視新聞4日下午5時報導，大陸國家主席習近平4日下午在北京人民大會堂，與俄羅斯總統普亭舉行視訊會晤。值此之際，俄烏戰爭已持續近4年，而美烏俄將於4至5日在阿布達比舉行第2輪三方會談。
與此同時，當前國際情勢多變，美國近期抓捕委內瑞拉總統馬杜洛，並矢言控制格陵蘭，此外，中日因「台灣問題」的外交僵局未解。習近平與普亭二人除了商討中俄關係，對於國際局勢會否有相關表述，受到關注。
這將是去年9月初普亭赴大陸出席上海合作組織峰會和中共「九三閱兵」後，中俄領導人再次直接溝通。
此前，普亭甫委派俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古前往北京，於本月1日與中共中央外辦主任、大陸外長王毅進行戰略溝通。
王毅當時說，當前世界面臨倒退回叢林法則的現實危險，中俄有責任有義務踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動構建更加公正合理的全球治理體系。
王毅並指，中俄互為最大鄰國和新時代全面戰略協作夥伴，應就關乎兩國關係的重大問題保持緊密溝通，在涉及彼此核心利益問題上加大相互支持，維護好兩國各自和共同利益。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言