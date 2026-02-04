央視：習近平4日下午與普亭舉行視訊會晤

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
央視新聞4日下午5時報導，大陸國家主席習近平（右）4日下午在北京人民大會堂，與俄羅斯總統普亭（左）舉行視訊會晤。圖／路透社資料照
央視新聞4日下午5時報導，大陸國家主席習近平4日下午在北京人民大會堂，與俄羅斯總統普亭舉行視訊會晤。值此之際，俄烏戰爭已持續近4年，而美烏俄將於4至5日在阿布達比舉行第2輪三方會談。

與此同時，當前國際情勢多變，美國近期抓捕委內瑞拉總統馬杜洛，並矢言控制格陵蘭，此外，中日因「台灣問題」的外交僵局未解。習近平與普亭二人除了商討中俄關係，對於國際局勢會否有相關表述，受到關注。

這將是去年9月初普亭赴大陸出席上海合作組織峰會和中共「九三閱兵」後，中俄領導人再次直接溝通。

此前，普亭甫委派俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古前往北京，於本月1日與中共中央外辦主任、大陸外長王毅進行戰略溝通。

王毅當時說，當前世界面臨倒退回叢林法則的現實危險，中俄有責任有義務踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

王毅並指，中俄互為最大鄰國和新時代全面戰略協作夥伴，應就關乎兩國關係的重大問題保持緊密溝通，在涉及彼此核心利益問題上加大相互支持，維護好兩國各自和共同利益。

習近平 北京 普亭 俄羅斯 俄烏戰爭 王毅
大陸開放上海居民遊金馬 旅遊業看好、民眾憂小三通船位更擠

國共兩黨智庫論壇昨日在北京落幕，會中就「推動兩岸人員往來正常化」等議題達成5項共同意見後，大陸文化和旅遊部今天宣布，將於...

國共智庫論壇後 陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊

國共兩黨智庫論壇3日在北京落幕，大陸全國政協主席王滬寧4日上午會見率團赴陸參與論壇的國民黨副主席蕭旭岑一行後，大陸文旅部4日下午宣布，大陸將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。

減少對陸稀土依賴…歐盟擬與美推進關鍵礦產夥伴關係 陸方回應了

大陸外交部發言人林劍4日下午主持例行記者會。彭博記者提問稱，幾個國家的外長將在華盛頓討論歐盟提出建立1個關鍵礦產夥伴關係...

陸將恢復上海居民赴金馬 蕭旭岑：代表國民黨建立有效平台

國民黨副主席蕭旭岑率團赴陸舉辦「國共兩黨智庫論壇」，返台當天大陸文旅部宣布，將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。蕭旭岑下午受...

高市早苗盼自衛隊入憲 陸外交部：敦促日方深刻反省侵略歷史

日媒先前報導，日本首相、自民黨總裁高市早苗2日明確表達修改憲法、將自衛隊寫入條文的意願。英國天空新聞記者就此在大陸外交部...

