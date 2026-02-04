快訊

不受總預算卡關影響…軍公教年終獎金2月6日入帳 最高可領2.5個月

高雄豪宅慘！2025年預售一戶都沒賣出 7、8字頭成回憶

高市早苗盼自衛隊入憲 陸外交部：敦促日方深刻反省侵略歷史

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸外交部發言人林劍。圖／歐新社資料照
大陸外交部發言人林劍。圖／歐新社資料照

日媒先前報導，日本首相、自民黨總裁高市早苗2日明確表達修改憲法、將自衛隊寫入條文的意願。英國天空新聞記者就此在大陸外交部4日下午的記者會上提問相關回應，陸方表示，敦促日方深刻反省侵略歷史。

4日的記者會上，大陸外交部發言人林劍對此回應，「我們注意到了上述消息。二戰期間，日本軍國主義給地區和世界帶來了深重的災難，《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《日本投降書》等具有國際法效力的文件，明確了日本作為戰敗國的國際義務，這也是日本重返國際社會的政治和法律前提。正因如此，日本的修憲問題一直受到國際社會和亞洲鄰國的高度關注。」

林劍也強調，「我們敦促日方深刻反省侵略歷史，傾聽國內民眾和平反戰的聲音，堅持走和平發展道路，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。」

共同社2日報導，高市早苗當天在新潟縣上越市發表演說，強調有意把自衛隊寫入憲法第9條稱，「為什麼不能在憲法中寫上自衛隊。為了將其定位為實力組織，請大家讓我來修憲。」

日本 自衛隊 高市早苗
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

日本樂喊海底挖出稀土 中方平淡打臉：近年一直有這種報導

高市若大勝「可能迫使中國回頭」？美籍學者：短期內不會

日媒：日本政府協調在2月18日選出新首相

赴埼玉助選「台灣女婿」山口晉 高市早苗所到之處掀旋風

相關新聞

國共智庫論壇後 陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊

國共兩黨智庫論壇3日在北京落幕，大陸全國政協主席王滬寧4日上午會見率團赴陸參與論壇的國民黨副主席蕭旭岑一行後，大陸文旅部4日下午宣布，大陸將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。

大陸開放上海居民遊金馬 旅遊業看好、民眾憂小三通船位更擠

國共兩黨智庫論壇昨日在北京落幕，會中就「推動兩岸人員往來正常化」等議題達成5項共同意見後，大陸文化和旅遊部今天宣布，將於...

減少對陸稀土依賴…歐盟擬與美推進關鍵礦產夥伴關係 陸方回應了

大陸外交部發言人林劍4日下午主持例行記者會。彭博記者提問稱，幾個國家的外長將在華盛頓討論歐盟提出建立1個關鍵礦產夥伴關係...

陸將恢復上海居民赴金馬 蕭旭岑：代表國民黨建立有效平台

國民黨副主席蕭旭岑率團赴陸舉辦「國共兩黨智庫論壇」，返台當天大陸文旅部宣布，將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。蕭旭岑下午受...

大陸將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊 國台辦：望民進黨解除禁限

大陸文化和旅遊部宣布將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，大陸國台辦發言人陳斌華4日表示積極支持，並說希望民進黨當局正視...

高市早苗盼自衛隊入憲 陸外交部：敦促日方深刻反省侵略歷史

日媒先前報導，日本首相、自民黨總裁高市早苗2日明確表達修改憲法、將自衛隊寫入條文的意願。英國天空新聞記者就此在大陸外交部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。