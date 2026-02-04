高市早苗盼自衛隊入憲 陸外交部：敦促日方深刻反省侵略歷史

日媒先前報導，日本首相、自民黨總裁高市早苗2日明確表達修改憲法、將自衛隊寫入條文的意願。英國天空新聞記者就此在大陸外交部4日下午的記者會上提問相關回應，陸方表示，敦促日方深刻反省侵略歷史。

4日的記者會上，大陸外交部發言人林劍對此回應，「我們注意到了上述消息。二戰期間，日本軍國主義給地區和世界帶來了深重的災難，《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《日本投降書》等具有國際法效力的文件，明確了日本作為戰敗國的國際義務，這也是日本重返國際社會的政治和法律前提。正因如此，日本的修憲問題一直受到國際社會和亞洲鄰國的高度關注。」

林劍也強調，「我們敦促日方深刻反省侵略歷史，傾聽國內民眾和平反戰的聲音，堅持走和平發展道路，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。」

共同社2日報導，高市早苗當天在新潟縣上越市發表演說，強調有意把自衛隊寫入憲法第9條稱，「為什麼不能在憲法中寫上自衛隊。為了將其定位為實力組織，請大家讓我來修憲。」