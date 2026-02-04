快訊

陸將恢復上海居民赴金馬 蕭旭岑：代表國民黨建立有效平台

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
國民黨副主席蕭旭岑（右）、國政研究基金會副董事長李鴻源一行訪陸舉辦「國共兩黨智庫論壇」，今天下午返台前，在北京清華大學接受媒體聯訪。記者陳政錄／攝影
國民黨副主席蕭旭岑（右）、國政研究基金會副董事長李鴻源一行訪陸舉辦「國共兩黨智庫論壇」，今天下午返台前，在北京清華大學接受媒體聯訪。記者陳政錄／攝影

國民黨副主席蕭旭岑率團赴陸舉辦「國共兩黨智庫論壇」，返台當天大陸文旅部宣布，將恢復上海居民赴金門馬祖旅遊。蕭旭岑下午受訪表示，這代表國民黨跟對岸建立起互信有效的平台；他說，「相信這只是一個開始」，未來在兩黨重啟溝通平台下，會讓更多產業、民眾能夠受惠，兩黨更高層（鄭習會）的互動也會水到渠成。

蕭旭岑一行今天上午在北京人民大會堂會見大陸全國政協主席王滬寧後，下午和國政研究基金會副董事長李鴻源分別參訪北京清華大學人工智慧學院、碳中和研究院，最後在北京清大信息科學技術大樓接受聯訪，接著前往機場搭機返台。

蕭旭岑首先說，很高興聽到大陸文旅部宣布，上海居民將可赴金門馬祖自由行，昨天在宣布共同意見後，今天大陸立刻有這個政策宣布，「我們認為這就是我們這一趟到大陸來最重要的一個目的」，為了台灣的產業、台灣的民眾發聲，而且建立起一個溝通平台，包含觀光、旅遊、醫療、防災等重要領域。

蕭旭岑認為，這就是國民黨在做實事，當然綠營有一些人不樂見我們有這樣的成果，所以酸言酸語，但這樣的政策宣布代表，國民黨跟對岸建立起一個互信有效的平台，未來在兩黨重啟溝通平台下，我們會讓更多產業、更多民眾都能夠受惠，「這是我們未來要繼續努力的目標」。

至於是否為「鄭習會（國民黨主席鄭麗文、中共總書記習近平會晤）」鋪路，蕭旭岑說，最重要的是兩岸要能夠春暖花開，今天開好是立春，相信這也是兩岸關係從冬天走向春天的重新出發，未來國民黨要努力扮演好為台灣老百姓發聲、謀福利的角色，「至於未來更高層的互動，我相信在兩黨建立起互信跟溝通平台之下，會水到渠成」。

對本次論壇舉辦，蕭旭岑說，鄭麗文主席上任後，現在已踏出第一步，恢復停滯十年之久的國共智庫的平台，未來會研究是否定期化，然後再針對重要議題和領域繼續溝通交流。

會不會擔心影響選舉？蕭旭岑重申，台灣許多民調都顯示，希望兩岸維持溝通管道，深化繼續交流是台灣主流民意，國民黨也是要依循主流民意來進行，這樣的政策不會有變動。

接著，李鴻源分享稍早參訪北京清華大學碳中和研究院過程，認為兩岸可朝對民眾都有利的方向來推進，大陸在碳中和方面有很多值得台灣借鑑的地方；蕭旭岑也分享，看到大陸AI技術研發，對包括阿茲海默症、帕金森氏症乃至於癌症轉移的研究有突破性的一些進展，這是兩岸未來要合作的方向，因為醫療、安養在兩岸都是重要課題，呼籲民進黨不要浪費時間在意識形態，應該思考如何運用兩岸溝通建立起平台的一個優勢。

蕭旭岑最後說，為兩岸老百姓謀福利，努力合作避免戰爭、避免衝突，這是中國國民黨未來努力的方向。

國政研究基金會副董事長李鴻源一行台灣學者、產業代表和北京清華大學碳中和研究院交流座談。記者陳政錄／攝影
國政研究基金會副董事長李鴻源一行台灣學者、產業代表和北京清華大學碳中和研究院交流座談。記者陳政錄／攝影
返台前，國民黨副主席蕭旭岑下午參訪北京清華大學。讀者提供
返台前，國民黨副主席蕭旭岑下午參訪北京清華大學。讀者提供
國政研究基金會副董事長李鴻源今天下午參訪北京清華大學碳中和研究院。記者陳政錄／攝影
國政研究基金會副董事長李鴻源今天下午參訪北京清華大學碳中和研究院。記者陳政錄／攝影

