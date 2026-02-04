大陸開放上海居民遊金馬 旅遊業看好、民眾憂小三通船位更擠

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
大陸文化和旅遊部今天宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，相關消息一出，引發金門地方政府與旅遊業界關注，地方普遍持正面看法。圖為假日陸客通關情形。記者蔡家蓁／攝影
大陸文化和旅遊部今天宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，相關消息一出，引發金門地方政府與旅遊業界關注，地方普遍持正面看法。圖為假日陸客通關情形。記者蔡家蓁／攝影

國共兩黨智庫論壇昨日在北京落幕，會中就「推動兩岸人員往來正常化」等議題達成5項共同意見後，大陸文化和旅遊部今天宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。相關消息一出，引發金門地方政府與旅遊業界關注，地方普遍持正面看法。

對此，金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信表示，大陸開放上海居民來金門，對地方觀光而言「算是好消息」，但實際帶動效益仍有待觀察；他分析，上海旅客多半不會單獨只來金門觀光，而是由當地旅行社規劃「福建搭配行程」，以廈門為主，金門僅安排一天短暫停留。

翁炳信指出，上海雖為一級城市、人口逾兩千萬，但對大城市旅客而言，金門的吸引力未必明顯，「他們對台灣本島的期待，可能高於對金門的興趣。」相較之下，若能開放廣東、浙江、溫州、江西等海西四省的居民來金門，因消費力較強、生活型態與風土民情也較為接近，對地方觀光與經濟的帶動效果，可能更為顯著。

他也提到，過去曾赴上海、昆明參加旅遊博覽會，當地業者對金門旅遊的反應「普通」，顯示上海市場仍需時間培養。

金門縣副縣長陳祥麟則表示，縣府樂見兩岸交流朝正向、健康方向發展，歡迎各省市的大陸遊客來金門旅遊，促進地方觀光與經濟成長。他強調，金門已做好接待準備，不僅限於上海，也期待更多省分旅客來訪，相信對金門的旅宿及相關產業將有實質助益。

陳祥麟指出，縣府去年已在福建省9個城市辦理旅遊推介活動，後續將持續與中央及陸方溝通，爭取更多有利政策；同時也規劃前往上海舉辦旅遊推介會，拓展不同客源市場，為金門觀光注入新動能。

不過，也有在地民眾對交通量能表達憂心。有民眾指出，目前小三通航線船班已相當吃緊，假日及旺季經常一位難求，若再開放上海居民來金門，恐使小三通船位更加緊繃，盼縣府能協助向中央爭取增加小三通船班，回復至疫情前水準。

也有民眾建議，中央若能同步檢討相關政策，例如開放「禁團令」，讓旅行社可組團赴中國大陸觀光，台灣旅客可透過直航方式往返，進一步分流小三通人潮，將有助於減輕離島交通壓力，避免影響在地居民的基本交通需求。

金門縣副縣長陳祥麟表示，縣府樂見兩岸交流朝正向、健康方向發展，歡迎各省市的大陸遊客來金門旅遊，促進地方觀光與經濟成長。本報資料照片
金門縣副縣長陳祥麟表示，縣府樂見兩岸交流朝正向、健康方向發展，歡迎各省市的大陸遊客來金門旅遊，促進地方觀光與經濟成長。本報資料照片

金門 上海 小三通
