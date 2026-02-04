減少對陸稀土依賴…歐盟擬與美推進關鍵礦產夥伴關係 陸方回應了

快訊

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸外交部發言人林劍。（路透資料照）
大陸外交部發言人林劍4日下午主持例行記者會。彭博記者提問稱，幾個國家的外長將在華盛頓討論歐盟提出建立1個關鍵礦產夥伴關係的建議，從而減少對中方的依賴。中方對此有何回應？林劍回應，中方的立場沒有變化。

林劍稱，在維護關鍵礦產全球產供鏈穩定與安全的問題上，「中方的立場沒有變化，各方都有責任為此發揮建設性作用。」

林劍也表示，關於提問記者提到歐美之間的相關備忘錄，「我要指出的是，中方一貫認為各國都應當遵守市場經濟原則和國際經貿規則，加強溝通對話，共同維護國際產業鏈的穩定暢通，推動世界經濟穩定發展。」

彭博3日指，歐盟將向美國提出建立關鍵礦產夥伴關係的計畫，共同抗衡中國影響力。該報導引述知情人士透露，歐盟已準備與美國簽署1份諒解備忘錄（MoU），計劃3個月內制定出1份「戰略夥伴關係路線圖」，據報導，這項夥伴關係旨在探索不依賴中國而取得關鍵礦產的方式，這些礦產是大多數現代技術發展所必需的原料。

彭博報導引述知情人士指稱，這項提案包含了多種降低對中國大陸依賴的方法，該備忘錄建議，歐盟與美國應探索共同的關鍵礦產專案及價格支撐機制，並提出保護雙方市場免受外部礦產供應過剩及市場操控的策略。

法新社3日則指，歐洲官員4日將與美國政府舉行會談，盼能就稀土與關鍵礦物達成協議。這些礦物對國防工業等產業至關重要。報導指該會議由華府主辦，是首次以加強及多元化關鍵礦物供應鏈為目標的部長級會議。歐盟方面，由負責產業政策的歐盟執委會執行副主席塞儒內代表出席，與美國國務卿魯比歐進行討論。

歐盟 關鍵礦產
