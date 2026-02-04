大陸將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊 國台辦：望民進黨解除禁限

大陸文化和旅遊部宣布將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，大陸國台辦發言人陳斌華4日表示積極支持，並說希望民進黨當局正視島內（指台灣）主流民意和業界呼聲，解除對兩岸人員往來和各領域交流合作的阻撓禁限，盡早恢復大陸居民赴台旅遊。

陳斌華表示，大陸方面始終秉持「兩岸一家親」理念，一貫支持推動兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，為台灣同胞謀利造福。

他說，大陸文化和旅遊部宣布將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，是順應兩岸同胞熱切期盼加強交流往來的切實措施，回應了台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，我們對此積極支持，樂見其成。

陳斌華表示，希望民進黨當局正視島內主流民意和業界呼聲，解除對兩岸人員往來和各領域交流合作的阻撓禁限，盡早恢復大陸居民赴台旅遊。

國共兩黨智庫論壇3日在北京落幕，並達成包括「推動兩岸人員往來正常化」5個「共同意見」後，大陸文旅部4日宣布，大陸將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。