創新冠疫情後新高！南韓去年入籍人數破1.1萬 過半來自中國大陸

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
南韓官方統計數據顯示，2025年共有逾1.1萬名外國人入籍韓國，其中過半來自中國大陸，均創下新冠疫情過後的新高。（路透）
韓聯社4日報導，南韓官方統計數據顯示，2025年共有逾1.1萬名外國人入籍韓國，其中過半來自中國大陸，均創下新冠疫情過後的新高。

根據南韓法務部出入境外國人政策本部統計，2025年全年，共有18,623人申請取得韓國國籍，其中11,344名外國人成功入籍韓國。

進一步依入籍來源國看，中國大陸以6,420人最多，占比達到超過半數的56.5%，這也創下新冠疫情過後的新高。接下來依序是越南的23.4%，菲律賓3.1%和泰國2.2%。

入籍韓國的外國人在疫情期間的2020年以13,885人達到頂峰，報導指，這是由於當時國際旅行受到限制以及新冠肺炎疫情蔓延，導致申請入籍以便在韓國長期居住的外國人數量迅速增加。

而後，該數字在2021年和2022年下降，2023年和2024年再度反彈。

南韓
