鄭麗文欲登陸談和平 邱垂正：忘了國共合作每次都是共產黨贏國民黨輸

國民黨主席鄭麗文計畫今年上半年訪問大陸，並與中共討論和平，而陸委會主委邱垂正質疑，「用統一跟和平，所謂的『和平統一』，台灣人會接受嗎？」他並表示，「兩岸和平框架」裡面「是不是裝統一的內容？要跟台灣人民講清楚」，更提到，「過去國共合作都是共產黨勝國民黨輸，難道連國共的歷史都忘記了嗎？」

邱垂正4日中午接受CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」主持人黃光芹專訪時，針對國共往來，從多個層面，開足火力對在野黨提出多項質疑。

對於此次國民黨副主席蕭旭岑率團至北京舉行兩岸交流合作前瞻論壇，邱垂正也再度批評，「站在陸委會角度，我們是深表遺憾」。他指出，2019年「習五條」已經重新定義了「九二共識」，「九二共識、一中原則、一國兩制成為三位一體的對台政策，這裡面絕對沒有中華民國生存的空間」，且從2022年開始，中國大陸開始對台灣進行所謂的複合性的施壓，包括軍機艦擾台、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透，一連串的法律戰，灰色地帶侵擾還有認知作戰等，兩岸的情勢如此的嚴峻，對岸對於我們的敵意有增無減，加上最近又再清理高層的軍事人員。

同時對於國共「共同意見」，邱垂正也回擊稱，「我們覺得它還是在譴責我們執政的政府阻礙兩岸的交流」如觀光客議題，他強調，對於框稱要解除我們政府對兩岸人員往來的限制，「這根本是倒果為因，所以我們無法接受」，真正讓兩岸關係變得很緊張是因為上述複合性的施壓。他反問，「我們負責兩岸的同仁，比如說我們陸委會還有海基會，都感受到滿滿中國大陸尤其近期以來的敵意跟風險。我們就不清楚為什麼國民黨的朋友只感受到善意跟誠意，為什麼如此那麼大的落差？」

對於鄭麗文欲訪問大陸，他重申陸委會也主張正常健康有序的交流，但是前提應該是對等尊嚴不預設前提，他也表示，兩岸關係不管往哪個方向，「我們都把它設定在和平的軌道上」。不過對於「和平」，邱垂正強調，和平是政府的理想跟目標，但是卻是很務實的認為「有實力要準備，不應該是說說而已」，他指出，「你要和平，老共要什麼？中共一定要統一，何況現在已進入它強制性統一的階段，用統一跟和平，所謂的『和平統一』，台灣人會接受嗎？」他質疑，鄭麗文想要推動的「兩岸和平框架」到底是什麼東西？裡面「是不是裝統一的內容？要跟台灣人民講清楚，你不能講一個框架的東西」。

他還特別爬梳歷史，翻「中國大陸的舊帳」稱，1951年中共也跟西藏簽署所謂17條協議，「但是大家很知道已經證明這是假和平協議，真正入侵佔領」。1997年的香港主權回歸中國大陸，他過去也是說未來落實1984年的中英聯合聲明「一國兩制，港人治港，高度自治」，結果到了2020年港版國安法實施，原本說50年不變，結果不到一半23年就不見了。「所以你跟這記錄如此惡劣的人在講和平協議，難道沒有過去的歷史記憶了嗎？加上過去國共合作都是共產黨勝國民黨輸，難道連國共的歷史都忘記了嗎？」他更質疑，「當國民黨朋友在阻擋軍購、國防預算，難道是在爭取和平？」

此外在節目專訪中，邱垂正對於陸配李貞秀就任立法委員、以及兩岸觀光議題，都有重申政府既有立場，最後對主持人黃光芹的「兩國論」相關提問，邱垂正也強調，「兩岸關係就是兩岸關係」。