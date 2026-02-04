陸外長王毅會見越南外長：當今世界亂象叢生 應堅定捍衛國際秩序

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外長王毅（右）3日在北京會見越南外交部長黎懷忠。（新華社）
大陸外長王毅（右）3日在北京會見越南外交部長黎懷忠。（新華社）

大陸外交部王毅3日在北京會見越共總書記特使、越南外交部長黎懷忠。王毅表示，兩國要加強高層交往，持續推進中越命運共同體建設。他也提到，當今世界並不太平，新年伊始就亂象叢生，喊話中越應堅定捍衛國際秩序，維護全球南方共同利益。黎懷忠說，越方始終將對陸關係作為頭等優先和戰略選擇，堅定奉行一中政策、反對台獨分裂活動。

據大陸外交部網站消息，王毅祝賀越共十四大成功舉行，表示中共總書記習近平與越共總書記蘇林不久前通電話，一致同意中越應堅持道不變、志不改，團結合作推動發展，為深化構建具有戰略意義的中越命運共同體擘畫宏偉藍圖。

王毅表示，新形勢下，中方願同越方以兩黨兩國最高領導人重要共識為指引，加強高層交往，增強戰略互信，深化互聯互通，拓展科技創新、數字轉型、人工智慧等領域務實合作，辦好「紅色研學之旅」等活動，密切人文交流，持續推進中越命運共同體建設。

王毅強調，當今世界並不太平，新年伊始就亂象叢生。「作為社會主義的同路人、命運與共的好兄弟」，中越兩國應緊密團結協作，統籌發展和安全兩件大事，堅定捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，維護自身正當權益和全球南方共同利益。

據中方發布，黎懷忠通報了越共十四大主要成果，指將有力推動構建越中命運共同體。

黎懷忠表示，在越中兩黨最高領導人戰略指引下，雙邊關係相互理解更深，政治互信更強，合作機制更豐富。越方始終將對陸關係作為頭等優先和戰略選擇，堅定奉行一個中國政策，反對任何形式的「台獨」分裂活動。

黎懷忠說，越方期待與大陸成為彼此可依靠的戰略夥伴，一道規畫好下階段高層交往，推進經貿投資和新興領域合作，密切多邊協調配合，共同將越中全面戰略合作夥伴關係提升到更高水平。

越共總書記蘇林1月23日當選連任後，1月30日曾在河內會見中共總書記習近平特使、中共中聯部部長劉海星。劉海星當時還與黎懷忠舉行中聯部部長與越南外交部黨委書記會晤機制首次會議。

