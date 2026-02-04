長和巴拿馬運河港口特許經營權遭撤 陸港澳辦批：對霸權跪低、獻媚

香港富豪李嘉誠旗下長和集團的巴拿馬運河2個港口特許經營權，上月29日被巴拿馬最高法院裁定違憲而失效，令長和出售港口案出現變數，也引起北京反彈。大陸國務院港澳辦3日發布署名「港澳平」文章，痛批巴拿馬最高法院的裁決「罔顧事實、背信棄義」，嚴重損害中國香港企業的合法權益，又指巴拿馬當局對「霸權」跪低、獻媚，促其認清情勢，否則將付上沉重代價。

美國總統川普曾點名指控，長和持有的巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristóbal），由北京實質掌控。

長和旗下巴拿馬港口公司1997年1月獲巴拿馬政府批准，特許經營前述2港口各25年，巴拿馬港口公司2021年依自動續約條款，再取得25年特許經營權直到2047年。巴拿馬最高法院1月29日裁定合約違憲，當中存在「過度偏袒」長和的條款。

這篇署名「港澳平」的文章指出，有關裁決於法無稽、於理乖張，堪稱荒謬至極。有關香港企業在當地依法經營過程中，累計投入逾18億美元，為巴拿馬創造數以千計的直接和間接就業崗位，巴方對此不僅不加珍視，反而以粗暴野蠻的方式剝奪有關企業經營權，實質上是對巴自身利益的損害。此舉可謂自毀國家信用，將對國營商環境和經濟發展造成深遠損害，並嚴重破壞國際貿易規則。

文章痛批，有關裁決「屈從霸權、為虎作倀，實在可恥可悲」。明眼人都看得很清楚，有關裁決反映出巴拿馬當局完全對霸權「跪低」、「獻媚」。

文章續稱，長期以來，「某些國家」奉行唯我獨尊的霸權邏輯，屢屢以「國家安全」、「地緣戰略」為幌子，採取欺凌手段脅迫他國服從其意志，並威逼他國打壓第三方國家企業，將商業問題政治化，煽動衝突、對抗、遏制、脫鈎，破壞國際政治經濟秩序，違背和平、發展、合作、共贏的時代潮流。

文章強調，中國政府堅定維護中國企業正當合法權益，對霸權霸凌行徑絕對不會坐視不理。中國政府維護包括香港企業在內的中國企業合法權益的立場堅定不移，反對經濟脅迫與霸道霸凌的立場堅定不移，「對侵犯中國和中國企業正當權益的行徑絕不會坐視不理」。警告巴拿馬當局若一意孤行，執迷不悟，必將在政治上、經濟上都付出沉重代價。