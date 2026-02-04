快訊

長和巴拿馬運河港口特許經營權遭撤 陸港澳辦批：對霸權跪低、獻媚

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
香港富豪李嘉誠旗下長和集團的巴拿馬運河2個港口特許經營權，上月29日被巴拿馬最高法院裁定違憲而失效，大陸國務院港澳辦3日發布署名「港澳平」文章，痛批裁決「罔顧事實、背信棄義」，又指巴拿馬當局對「霸權」跪低、獻媚。（路透）
香港富豪李嘉誠旗下長和集團的巴拿馬運河2個港口特許經營權，上月29日被巴拿馬最高法院裁定違憲而失效，令長和出售港口案出現變數，也引起北京反彈。大陸國務院港澳辦3日發布署名「港澳平」文章，痛批巴拿馬最高法院的裁決「罔顧事實、背信棄義」，嚴重損害中國香港企業的合法權益，又指巴拿馬當局對「霸權」跪低、獻媚，促其認清情勢，否則將付上沉重代價。

美國總統川普曾點名指控，長和持有的巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristóbal），由北京實質掌控。

長和旗下巴拿馬港口公司1997年1月獲巴拿馬政府批准，特許經營前述2港口各25年，巴拿馬港口公司2021年依自動續約條款，再取得25年特許經營權直到2047年。巴拿馬最高法院1月29日裁定合約違憲，當中存在「過度偏袒」長和的條款。

這篇署名「港澳平」的文章指出，有關裁決於法無稽、於理乖張，堪稱荒謬至極。有關香港企業在當地依法經營過程中，累計投入逾18億美元，為巴拿馬創造數以千計的直接和間接就業崗位，巴方對此不僅不加珍視，反而以粗暴野蠻的方式剝奪有關企業經營權，實質上是對巴自身利益的損害。此舉可謂自毀國家信用，將對國營商環境和經濟發展造成深遠損害，並嚴重破壞國際貿易規則。

文章痛批，有關裁決「屈從霸權、為虎作倀，實在可恥可悲」。明眼人都看得很清楚，有關裁決反映出巴拿馬當局完全對霸權「跪低」、「獻媚」。

文章續稱，長期以來，「某些國家」奉行唯我獨尊的霸權邏輯，屢屢以「國家安全」、「地緣戰略」為幌子，採取欺凌手段脅迫他國服從其意志，並威逼他國打壓第三方國家企業，將商業問題政治化，煽動衝突、對抗、遏制、脫鈎，破壞國際政治經濟秩序，違背和平、發展、合作、共贏的時代潮流。

文章強調，中國政府堅定維護中國企業正當合法權益，對霸權霸凌行徑絕對不會坐視不理。中國政府維護包括香港企業在內的中國企業合法權益的立場堅定不移，反對經濟脅迫與霸道霸凌的立場堅定不移，「對侵犯中國和中國企業正當權益的行徑絕不會坐視不理」。警告巴拿馬當局若一意孤行，執迷不悟，必將在政治上、經濟上都付出沉重代價。

巴拿馬運河 經濟發展 香港
延伸閱讀

巴拿馬港口特許經營權遭撤 長和：強烈反對、已提仲裁

巴拿馬法院撤長和港口合約 中批荒謬美稱勝利

港首訂5年規畫對接北京十五五 為港企尋找未被發掘的金礦

香港美商會73%會員看好港營商環境 92%跨國公司無意遷離

相關新聞

巴拿馬港口特許經營權遭撤 長和：強烈反對、已提仲裁

香港富豪李嘉誠旗下長和集團與巴拿馬政府簽署的巴拿馬運河2個港口特許經營權，上月29日被巴拿馬最高法院宣告違憲，並撤銷合約...

解讀中共張又俠被拔官清洗：中國權力鬥爭邏輯的ABC

吳國光的「史達林模式清洗」可以說是最為簡潔的解釋方案：清洗不是為了「反貪」本身，而是以反腐與紀律審查作為政治工具，用來在高度不透明的體制中重塑忠誠鏈與安全邊界。領導人透過選擇性辦案，把軍隊高層的派系網絡、利益鏈與潛在不服從者一併打散，製造「誰都不安全」的威懾效果，迫使剩餘菁英以表忠與服從換取生存。於是，清洗成為權力再集中、排除不確定性、並預防政變與失控風險的機制。

王滬寧見蕭旭岑 強調九二共識、反台獨基礎推動兩岸交流

國民黨副主席蕭旭岑此行赴陸重頭戲，4日上午在北京人民大會堂接受大陸全國政協主席王滬寧會見，這是今年首個國共高層級交流，規...

春哥侃陸／來自軍界、學界、智庫3隻眼 如何看世界新局

今年中國大陸春節假期號稱「史上最長」，是以現在已進入「節前模式」，即盤點工作，準備放假。等春節長假過完，又要進入「兩會預熱模式」，一年一度的人大政協會議3月初開幕，會前10天都要預熱和準備。除非突發，大事不能說沒有，但已是不多。這時反而可以睜大眼睛看世界，因為這世界正一天三變。 近日中國大陸研究國際政治、國際經濟的學者圈中，傳看和議論三篇文章，分別來自軍界、學界、頂層智庫，就算他們是三隻不同的眼睛，來看看他們如何判別最新世局。

暗諷川普！習接見烏拉圭總統 支持拉美國家護主權

中國大陸國家主席習近平昨日上午在北京會見對大陸進行國是訪問的烏拉圭總統奧爾西。在委內瑞拉總統馬杜洛被美國抓捕滿月之際，習...

