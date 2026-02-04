駐陸6年德記者：人們只是嘴上抱怨 中共政權「穩如磐石」

德國明鏡周刊記者法里恩日前撰文表示，經過六年派駐中國後，他認為中共這個政權「穩如磐石」。他觀察，許多中國人對於政治感到窒息，但這個體制也滿足人們的物質和情感需求，包含愛國情操，「儘管他們對體制恨得咬牙切齒，最終也會坦然接受」。

德國之聲報導，明鏡周刊日前刊載法里恩結束六年駐中國大陸記者生涯後的心得。法里恩在這篇題為「這個政權穩如磐石」的文章指出，中國能夠保持政權穩定除了得益於鎮壓和宣傳，但絕不是全部原因。

他表示，一開始他曾猜想，中國民眾可被分成兩大類：「體制受益者」和「對體制不滿者」。如今他意識到，大多數中國人都是上述兩大類的綜合體。他們認為政治令人窒息，感覺壓力巨大，但同時他們也深知這個體制帶給他們的好處。

法里恩認為，對中國的某些發展，他們心存不滿，例如黨國對私人生活領域的干預增加，以及讓婦女重歸傳統角色的嘗試。在私人空間，確實常常可聽到中國人發洩對政府、甚至領導人的不滿和憤怒。

但他指出，這個體制也為許多民眾提供了他們所希望獲取的東西。它不僅滿足了人們的物質需求，也滿足了感情需求。儘管他認為這樣的體制並不可愛，很多中國人卻充滿愛國熱情，認為他們的國家「至少不比西方民主國家更差，甚至要略勝一籌」。

他對中國整體印象是，大多數中國人更傾向於看到機會和成就。至於體制的弊端，中國人的態度如同德國人看待火車晚點：恨得咬牙切齒，但最終也會坦然接受。