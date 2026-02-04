聽新聞
0:00 / 0:00

駐陸6年德記者：人們只是嘴上抱怨 中共政權「穩如磐石」

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
德國「明鏡」周刊記者在中國駐點採訪6年後的心得是：中共政權「穩如磐石」。路透
德國「明鏡」周刊記者在中國駐點採訪6年後的心得是：中共政權「穩如磐石」。路透

德國明鏡周刊記者法里恩日前撰文表示，經過六年派駐中國後，他認為中共這個政權「穩如磐石」。他觀察，許多中國人對於政治感到窒息，但這個體制也滿足人們的物質和情感需求，包含愛國情操，「儘管他們對體制恨得咬牙切齒，最終也會坦然接受」。

德國之聲報導，明鏡周刊日前刊載法里恩結束六年駐中國大陸記者生涯後的心得。法里恩在這篇題為「這個政權穩如磐石」的文章指出，中國能夠保持政權穩定除了得益於鎮壓和宣傳，但絕不是全部原因。

他表示，一開始他曾猜想，中國民眾可被分成兩大類：「體制受益者」和「對體制不滿者」。如今他意識到，大多數中國人都是上述兩大類的綜合體。他們認為政治令人窒息，感覺壓力巨大，但同時他們也深知這個體制帶給他們的好處。

法里恩認為，對中國的某些發展，他們心存不滿，例如黨國對私人生活領域的干預增加，以及讓婦女重歸傳統角色的嘗試。在私人空間，確實常常可聽到中國人發洩對政府、甚至領導人的不滿和憤怒。

但他指出，這個體制也為許多民眾提供了他們所希望獲取的東西。它不僅滿足了人們的物質需求，也滿足了感情需求。儘管他認為這樣的體制並不可愛，很多中國人卻充滿愛國熱情，認為他們的國家「至少不比西方民主國家更差，甚至要略勝一籌」。

他對中國整體印象是，大多數中國人更傾向於看到機會和成就。至於體制的弊端，中國人的態度如同德國人看待火車晚點：恨得咬牙切齒，但最終也會坦然接受。

黨國 中共

延伸閱讀

德媒記者駐陸6年 認政權「穩如磐石」、陸人咬牙切齒也會坦然接受

德國記者駐點6年後心得：中共政權「穩如磐石」

高市早苗自民黨將大勝？ 他指3大變數若沒發生 台日關係有望更上層樓

陸外交部批日本地震多治安差籲春節別去 林氏璧：機票還不訂起來

相關新聞

李貞秀放棄陸籍遭拒 陸委會坦言：曾告知內政部「有放棄困難」

有陸配身分的民眾黨立委李貞秀今天宣誓就職，對於國籍問題，她秀出機票、文件表示去年曾赴對岸辦理放棄國籍，但不被受理。陸委會...

限韓令有望解除？陸大使：就循序開展文化交流達重要共識

韓國總統李在明上月初與大陸國家主席習近平進行會談，中國大陸駐南韓大使戴兵近日接受韓聯社專訪時表示，中國從來沒有要求南韓選...

暗諷川普！習接見烏拉圭總統 支持拉美國家護主權

中國大陸國家主席習近平昨日上午在北京會見對大陸進行國是訪問的烏拉圭總統奧爾西。在委內瑞拉總統馬杜洛被美國抓捕滿月之際，習...

陸人大常委會緊急加開 傳將處理張又俠、劉振立職務案

大陸昨日突然宣布，十四屆全國人大常委會第二十次會議四日將在北京舉行。這次會議應屬加開性質，會議僅一天時間，且只有一項議程...

駐陸6年德記者：人們只是嘴上抱怨 中共政權「穩如磐石」

德國明鏡周刊記者法里恩日前撰文表示，經過六年派駐中國後，他認為中共這個政權「穩如磐石」。他觀察，許多中國人對於政治感到窒...

上海人大登場 龔正：今年經濟成長率拚5％

上海人大會議昨日登場，市長龔正進行工作報告時公布二○二六年上海經濟社會發展主要預期目標，其中全市生產總值（ＧＤＰ）增長目...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。