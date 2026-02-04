聽新聞
0:00 / 0:00

陸人大常委會緊急加開 傳將處理張又俠、劉振立職務案

聯合報／ 記者林則宏／綜合報導
大陸全國人大常委會委員長趙樂際（中）2日主持委員長會議，決定4日召開人大常委會會議，審議個別全國人大代表的代表資格。新華社
大陸全國人大常委會委員長趙樂際（中）2日主持委員長會議，決定4日召開人大常委會會議，審議個別全國人大代表的代表資格。新華社

大陸昨日突然宣布，十四屆全國人大常委會第二十次會議四日將在北京舉行。這次會議應屬加開性質，會議僅一天時間，且只有一項議程：審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告。會議是否再有重大人事議案，甚至處理日前落馬的中央軍委副主席張又俠案受到關注。

新華報導，十四屆全國人大常委會第五十九次委員長會議二日在北京舉行。會議決定，十四屆全國人大常委會第二十次會議四日在北京舉行。委員長會議建議，十四屆全國人大常委會第二十次會議審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告。

大陸全國人大常委會會議一般每兩個月舉行一次，通常都在雙月的下旬，會期約一周。如果有特殊的需要，經委員長會議決定，可臨時召集常委會會議。

按慣例，全國人大常委會會在二月底開一次全國人大常委會會議，議程主要是為三月召開的全國人大會議作準備。以去年為例，十四屆全國人大常委會第十四次會議二月廿四至廿五日在北京舉行。新華社當時報導該次會議一項重要任務是為即將召開的十四屆全國人大三次會議作準備。

將於四日增開的全國人大常委會第二十次會議，據傳將免去張又俠的國家軍委副主席及劉振立國家軍委委員職務。儘管根據大陸憲法和相關規定，在全國人大會議閉會期間，全國人大常委會可根據國家軍委主席提名，決定軍委副主席任免，但按慣例應先由中共中央全會免去兩人中共中央軍委職務。

此外，若四日會議真要免去張又俠國家軍委副主席職務，會議議程應是「審議有關任免案」，因此這次會議比較可能是免去張又俠與劉振立的全國人大代表資格。

張升民就是經去年十月召開的二十屆四中全會決定，增補為中共中央軍委副主席，隨後於十月底的十四屆全國人大常委會第十八次會議任命其為國家中央軍委副主席。

全國人大 人大常委會 軍委副主席 中央軍委 張又俠 中共 新華社

延伸閱讀

軍報連3日批張又俠：清除攔路虎 港媒：「父子上將」皆悲劇

張又俠落馬 分析：獨裁者會繼續清洗親信

中國人大常委會4日「加插」會議 或涉免職張又俠

解讀中共張又俠被拔官清洗（上）：戰備、反腐、控制的三線合流

相關新聞

李貞秀放棄陸籍遭拒 陸委會坦言：曾告知內政部「有放棄困難」

有陸配身分的民眾黨立委李貞秀今天宣誓就職，對於國籍問題，她秀出機票、文件表示去年曾赴對岸辦理放棄國籍，但不被受理。陸委會...

限韓令有望解除？陸大使：就循序開展文化交流達重要共識

韓國總統李在明上月初與大陸國家主席習近平進行會談，中國大陸駐南韓大使戴兵近日接受韓聯社專訪時表示，中國從來沒有要求南韓選...

暗諷川普！習接見烏拉圭總統 支持拉美國家護主權

中國大陸國家主席習近平昨日上午在北京會見對大陸進行國是訪問的烏拉圭總統奧爾西。在委內瑞拉總統馬杜洛被美國抓捕滿月之際，習...

陸人大常委會緊急加開 傳將處理張又俠、劉振立職務案

大陸昨日突然宣布，十四屆全國人大常委會第二十次會議四日將在北京舉行。這次會議應屬加開性質，會議僅一天時間，且只有一項議程...

駐陸6年德記者：人們只是嘴上抱怨 中共政權「穩如磐石」

德國明鏡周刊記者法里恩日前撰文表示，經過六年派駐中國後，他認為中共這個政權「穩如磐石」。他觀察，許多中國人對於政治感到窒...

上海人大登場 龔正：今年經濟成長率拚5％

上海人大會議昨日登場，市長龔正進行工作報告時公布二○二六年上海經濟社會發展主要預期目標，其中全市生產總值（ＧＤＰ）增長目...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。