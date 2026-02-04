暗諷川普！習接見烏拉圭總統 支持拉美國家護主權

中國大陸國家主席習近平昨日上午在北京會見對大陸進行國是訪問的烏拉圭總統奧爾西。在委內瑞拉總統馬杜洛被美國抓捕滿月之際，習近平表示，當今世界單邊霸凌愈演愈烈；中方始終重視中拉關係，支持拉美和加勒比國家維護自身主權、安全、發展利益。

奧爾西是美國去年十二月公布新版「國家安全戰略」，宣示遵循川普版門羅主義，尋求恢復美國在西半球的主導地位，以及美國一月三日以軍事行動抓捕馬杜洛後，首位訪問北京的拉丁美洲領導人。路透指出，鑒於委內瑞拉局勢，北京和許多拉丁美洲國家都在權衡美國繼續干預該地區的可能性。

就國際局勢，習近平指出，中方支持烏拉圭接任發展中國家經濟組織「七十七國集團和中國」輪值主席國，願與烏方加強「全球南方」團結協作，共同推進「平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化」。中方支持烏拉圭接任拉美和加勒比國家共同體（拉共體）及南方共同市場輪值主席國，願與烏方和地區國家推動共建「中拉命運共同體」走深走實。

據新華社報導，奧爾西表示，願同中方攜手合作，尊重聯合國憲章宗旨和原則，堅持多邊主義，維護國際貿易體制，推動拉中關係不斷發展，維護全球南方共同利益。

奧爾西此次率領包含商界在內共一五○人的代表團。中烏元首在會談後共同見證簽署投資促進、貿易等領域十九項合作文件，在奧爾西訪問期間，雙方發表「關於深化中烏全面戰略夥伴關係的聯合聲明」，內容提及繼續落實「一帶一路」建設、認可陸企參與烏國5G網路建設等。

就中烏關係，習近平表示，在新形勢下，要繼續堅定支持彼此核心利益和重大關切，要加強發展戰略對接，深化經貿、金融、農牧業、基礎設施建設等領域合作。奧爾西稱，發展對陸關係已成為烏拉圭國策，期待與中方將雙邊合作提升到「更高水平」。他並指，烏方堅定支持一個中國原則，支持「一國兩制」方針。

奧爾西一至七日訪問大陸，他昨日還會見了大陸國務院總理李強、人大常委會委員長趙樂際。今日稍晚將轉往上海繼續行程。