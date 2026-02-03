鄭麗文規劃「鄭習會」 邱垂正：希望秉持對等尊嚴

在2025年1月14日，筆者曾針對《解放軍報》於2024年11-12月的五篇「自觉做坚持民主集中制的表率」評論專文，在轉角國際發表《解放軍報》不滿習近平？（上）：解讀中共話語迷宮的「民主集中制」與《解放軍報》不滿習近平？（下）：槍桿子不聽指揮的被迫反擊？，這兩篇專文，發現在習近平高度集權背景下，《解放軍報》罕見地以高舉「民主」、貶抑「集中」的方式暗批習的領導風格導致中共黨內不團結的結果，從而使民主集中制的傳統蕩然無存，隱含對習近平「黨性」與決策模式的批判，並質疑沒有民主只有集中的決策模式將無法產生科學的決策，從而背離了「正確路線」。

2026-02-03 09:32