鄭麗文規劃「鄭習會」 邱垂正：希望秉持對等尊嚴
國民黨主席鄭麗文在外媒專訪中指出，規劃今年上半年會晤中國大陸國家主席習近平。陸委會主委邱垂正表示，希望任何政黨、團體赴陸交流秉持對等尊嚴、不要預設前提等原則。
鄭麗文接受經濟學人專訪時說，締造兩岸和平是最重要的使命，規劃今年上半年赴陸會晤習近平，爭取兩岸和平承諾。鄭麗文主張兩岸和解，希望透過溝通與制度化互動，降低誤判風險，避免衝突升高。
邱垂正今天下午前往台北國際書展出席「在台灣閱讀香港」專區開幕茶會。他於會前受訪表示，國內任何政黨或團體赴陸交流一定要遵守現行兩岸條例規範和其他法律。
邱垂正強調，希望國內任何政黨或團體赴陸交流秉持對等尊嚴、不要預設前提等原則，共同維護國家整體主權尊嚴和國家利益。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言