鄭麗文規劃「鄭習會」 邱垂正：希望秉持對等尊嚴

快訊

中央社／ 台北3日電
陸委會主委邱垂正3日下午前往台北國際書展出席「在台灣閱讀香港」專區開幕茶會，他於會前受訪。中央社
國民黨主席鄭麗文在外媒專訪中指出，規劃今年上半年會晤中國大陸國家主席習近平。陸委會主委邱垂正表示，希望任何政黨、團體赴陸交流秉持對等尊嚴、不要預設前提等原則。

鄭麗文接受經濟學人專訪時說，締造兩岸和平是最重要的使命，規劃今年上半年赴陸會晤習近平，爭取兩岸和平承諾。鄭麗文主張兩岸和解，希望透過溝通與制度化互動，降低誤判風險，避免衝突升高。

邱垂正今天下午前往台北國際書展出席「在台灣閱讀香港」專區開幕茶會。他於會前受訪表示，國內任何政黨或團體赴陸交流一定要遵守現行兩岸條例規範和其他法律。

邱垂正強調，希望國內任何政黨或團體赴陸交流秉持對等尊嚴、不要預設前提等原則，共同維護國家整體主權尊嚴和國家利益。

鄭麗文 邱垂正 習近平 兩岸和平

