大陸黃海構造物部分已被移除 陸駐韓大使：中企依經營發展需要

南韓外交部3日消息，中方黃海設施之一的「管理平台」已被移出韓中暫定措施水域。南韓外交部表示，計劃繼續與中方就撤除其餘兩個構造物進行溝通協調；大陸駐南韓大使戴兵則強調，針對海上構造物的謠言是為了造成中韓之間分歧擴大，移動管理平台則是出於中國企業根據自身經營發展需要。

位於黃海海域（韓稱西海）的韓中暫定措施水域，是韓中專屬經濟區重疊水域的一部分，但大陸從前年4月起陸續在此區域設置鋼構物，在南韓引發爭議。南韓總統李在明上月初赴陸訪問，與大陸國家主席習近平舉行會談時就相關問題進行溝通。

大陸外交部之後表示，正在移動設在黃海的管理平台。南韓總統府青瓦台則回應，對相關問題取得進展表示歡迎。

韓聯社報導，南韓外交部計劃繼續與中方就撤除其餘兩個構造物進行溝通協調。南韓外交部官員稱，政府將與中方進行具有建設性的討論，繼續推動相關磋商取得積極進展。

大陸駐南韓大使戴兵近日接受韓聯社專訪時也回應此事。他表示，兩國領導人確實就這個問題進行溝通。中韓隔海相望，雙方早已確認兩國之間不存在領土主權爭端。陸方也承認中韓在海洋權益主張方面存在重疊，造成雙方有漁業等方面的分歧。

戴兵稱，雙方應該加強溝通、管控分歧，在海洋權益方面加強合作。中韓海域劃界談判一直穩步推進。希望雙方在相互尊重、重視彼此合理關切的基礎上，推動海域劃界談判取得積極進展。

他還強調，所謂的海上構造物就是中方深海漁業養殖設施，養的就是鮭魚，沒有軍事設施。有的人製造一些謠言，或是誇大事實，目的是造成中韓之間分歧擴大。中國企業設置深海漁業養殖設施沒有違反《聯合國海洋法公約》和大陸國內法，也沒有損害南韓和中國的海洋主權權益主張。我了解到，中國企業根據自身的經營發展需要，正在實施移動管理平台的相關作業。