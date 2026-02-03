李貞秀放棄陸籍遭拒 陸委會坦言：曾告知內政部「有放棄困難」

有陸配身分的民眾黨立委李貞秀今天宣誓就職，對於國籍問題，她秀出機票、文件表示去年曾赴對岸辦理放棄國籍，但不被受理。陸委會主委邱垂正3日表示，曾告訴內政部陸配會有「放棄困難」的問題，而內政部認為國籍法要一視同仁。對於李貞秀今日提出的證明是否有效，他表示，尊重主管機關內政部的審認。

邱垂正3日下午出席2026台北國際書展「在台灣閱讀香港」專區開幕茶會，並接受媒體聯訪。就李貞秀放棄大陸國籍受阻，邱垂正表示，「雖然放棄中華人民共和國的國籍，過去並沒有人完成，但是依法就需要努力去放棄看看」。

邱強調，世界上有很多國家，包括墨西哥、阿根廷、宏都拉斯的憲法都不准國民放棄國籍，因為我國國籍法，他們也無法擔任我們的公職，「所以國籍法並不是針對中國大陸配偶，而是一視同仁，這是依法行政。」

邱垂正並指，去中國大陸無法放棄國籍，並不是中華民國政府的因素，而是中華人民共和國政府不讓她放棄，「阻撓她完成放棄國籍的是中華人民共和國政府，並不是中華民國政府」。

邱接著說，作為中華人民共和國的國民，有要履行中共憲法、國家安全法、反間諜法、反分裂國家法的義務，如果沒有放棄國籍，可能因為沒有服從義務被制裁，「所以從保護陸配避免被要脅、避免被制裁的角度，有一個放棄國籍的程序是重要的。」

媒體詢問，內政部是否曾就此案諮詢陸委會意見，邱垂正表示，內政部有問陸委會，陸委會回應提及「最主要他們（陸配）有放棄困難的問題，「但是他們（內政部）認為，國籍法是對所有人都要遵守 ，一視同仁」，過去曾有依照國籍法被去職的民選公職人員，為了維護單一效忠、中華民國國籍法的精神，「我們尊重主管機關內政部對國籍法的解釋」。