限韓令有望解除？陸大使：就循序開展文化交流達重要共識

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
韓國總統李在明今年初與大陸國家主席習近平進行會談。（歐新社）

韓國總統李在明上月初與大陸國家主席習近平進行會談，中國大陸駐南韓大使戴兵近日接受韓聯社專訪時表示，中國從來沒有要求南韓選邊站隊，相信南韓有智慧有能力並行發展韓中關係、韓美關係。在影視音等領域的「交流」，他稱雙方就循序漸進開展健康有益的文化交流達成重要共識。

韓聯社報導，針對中韓領領導人日前時隔兩個多月實現互訪，戴兵表示，雙方著眼中韓根本利益，近期中韓友好氛圍明顯升溫，希望加強交流合作的呼聲日益增強；雙方都有強烈共識，要聚焦共同利益，不要讓分歧干擾雙方合作；雙方深入溝通，對於一些具體問題，雙方工作層可以透過各方面交流機制和對話來解決。

在韓中務實合作方面，戴兵表示，中國連續20多年是南韓最大貿易夥伴，南韓連續2年成為中國第二大貿易夥伴國，雙方相互投資累計超過1,100億美元。更重要的是，中韓貿易70%多是中間品貿易，意味雙方產供鏈深度互嵌、高度依賴。中韓雙方正在加快自貿協定第二階段談判，這也將有力推動雙方合作邁上新臺階。

針對限韓令等相關限制，記者提問「韓方是否可以對電影、電視劇、文藝演出等交流抱有期待？」戴兵稱，中韓文化交流有數千年歷史，從沒有中斷過。雙方經過近期的溝通，就循序漸進開展健康有益的文化交流達成重要共識。雙方主管部門可以就具體文化交流項目進行進一步溝通。

至於李在明向大陸國家主席習近平提到，已請求中方再向韓方租借一對熊貓一事。他則稱，中方對此持積極態度，希望雙方主管部門就此加強溝通。

討論到中韓與其他國家之間互動的關係。戴兵表示，中韓維護多邊主義、自由貿易體制、供鏈穩定，加強溝通合作的重要性和必要性比過去任何時候都更加突出；在中美關係方面，中美合則兩利、鬥則兩傷，如果美國執意對中國進行遏制，打壓中國發展，中國必然進行有力反制。他也提到，中國從來沒有要求南韓選邊站隊，但稱「相信南韓有智慧有能力並行發展韓中關係、韓美關係」。

他也稱，日本近些年的政策令人擔憂，不能不擔心高市早苗政府挑動日本重新武裝、復活軍國主義。中韓在二戰期間都遭到日本的侵略，是日本軍國主義的受害者。雙方應該加強溝通，對日本的新型軍國主義苗頭和趨勢保持高度警惕。

中美關係 南韓 溝通 李在明 習近平

