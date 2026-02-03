國共智庫論壇 陸委會邱垂正指國台辦宋濤談話：聽起來像訓話

國共兩黨智庫論壇今天在北京舉行，就兩岸旅遊、產業交流合作展開對話。大陸國台辦主任宋濤致詞重申，堅持九二共識、反對台獨，兩岸對話協商就能正常開啟，並指論壇是充滿希望的開端，兩岸終將團圓。陸委會主委邱垂正下午回應，宋濤的談話不友善，也不單純，聽起來像是在訓話，不是交流。

邱垂正3日下午出席2026台北國際書展「在台灣閱讀香港」專區開幕茶會，他在活動前接受媒體聯訪表示，「有稍微看一下上午國台辦宋濤的談話」，並指其談話不友善。

邱垂正說，當前兩岸關係比較嚴峻，最主要是近年來中國大陸對台灣複合性施壓，不僅軍機艦擾台、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、灰色地帶侵擾、一連串的認知作戰，還有對於國軍、政務官、檢察官、一般人民進行跨境鎮壓、長臂管轄，這些不友善的做法步步緊逼，持續極限施壓，國人赴陸的風險也不斷提高。

邱垂正表示，現在中國大陸軍方的高層正在被清洗、動盪之際，國民黨無視中國大陸對台的敵意是有增無減，也無視兩岸關係更加嚴峻，仍然執意迎合中共以所謂九二共識、反對台獨的共同政治基礎，進行論壇，我們要表達遺憾。

對於國民黨主席鄭麗文規畫今年出訪順序「先陸後美」，預計在上半年與中共總書記習近平會談，邱垂正表示，國內任何政黨或者團體赴陸交流，一定要遵守兩岸條例規範，也希望要秉持著對等尊嚴，不預設前提的原則，共同來維護國家整體的主權尊嚴、國家利益。

宋濤今天上午在國共兩黨智庫論壇致詞時，就發展兩岸交流合作發展提出5點看法，包含「堅持九二共識、反對台獨，牢牢把握兩岸關係發展正確方向」；「深化融合發展，促進兩岸交流合作」；「堅持以人為本，增進同胞親情福祉」；「堅決反對台獨，維護台海和平穩定」；「勇擔民族大義，共創民族復興偉業」。