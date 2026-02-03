快訊

國共智庫論壇 陸委會邱垂正指國台辦宋濤談話：聽起來像訓話

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會主委邱垂正3日下午出席2026台北國際書展「在台灣閱讀香港」專區開幕茶會，他在活動前接受媒體聯訪，就國共智庫論壇做出回應。記者陳宥菘／攝影
陸委會主委邱垂正3日下午出席2026台北國際書展「在台灣閱讀香港」專區開幕茶會，他在活動前接受媒體聯訪，就國共智庫論壇做出回應。記者陳宥菘／攝影

國共兩黨智庫論壇今天在北京舉行，就兩岸旅遊、產業交流合作展開對話。大陸國台辦主任宋濤致詞重申，堅持九二共識、反對台獨，兩岸對話協商就能正常開啟，並指論壇是充滿希望的開端，兩岸終將團圓。陸委會主委邱垂正下午回應，宋濤的談話不友善，也不單純，聽起來像是在訓話，不是交流。

邱垂正3日下午出席2026台北國際書展「在台灣閱讀香港」專區開幕茶會，他在活動前接受媒體聯訪表示，「有稍微看一下上午國台辦宋濤的談話」，並指其談話不友善。

邱垂正說，當前兩岸關係比較嚴峻，最主要是近年來中國大陸對台灣複合性施壓，不僅軍機艦擾台、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、灰色地帶侵擾、一連串的認知作戰，還有對於國軍、政務官、檢察官、一般人民進行跨境鎮壓、長臂管轄，這些不友善的做法步步緊逼，持續極限施壓，國人赴陸的風險也不斷提高。

邱垂正表示，現在中國大陸軍方的高層正在被清洗、動盪之際，國民黨無視中國大陸對台的敵意是有增無減，也無視兩岸關係更加嚴峻，仍然執意迎合中共以所謂九二共識、反對台獨的共同政治基礎，進行論壇，我們要表達遺憾。

對於國民黨主席鄭麗文規畫今年出訪順序「先陸後美」，預計在上半年與中共總書記習近平會談，邱垂正表示，國內任何政黨或者團體赴陸交流，一定要遵守兩岸條例規範，也希望要秉持著對等尊嚴，不預設前提的原則，共同來維護國家整體的主權尊嚴、國家利益。

宋濤今天上午在國共兩黨智庫論壇致詞時，就發展兩岸交流合作發展提出5點看法，包含「堅持九二共識、反對台獨，牢牢把握兩岸關係發展正確方向」；「深化融合發展，促進兩岸交流合作」；「堅持以人為本，增進同胞親情福祉」；「堅決反對台獨，維護台海和平穩定」；「勇擔民族大義，共創民族復興偉業」。

對台 邱垂正 台獨 宋濤 智庫論壇 國台辦

與烏拉圭總統會談 習近平：支持拉美國家維護自身主權

大陸國家主席習近平今天上午在北京人民大會堂與烏拉圭總統奧爾西舉行會談。習近平表示，支持拉美和加勒比國家維護自身主權、安全...

解讀中共張又俠被拔官清洗：戰備、反腐和控制

在2025年1月14日，筆者曾針對《解放軍報》於2024年11-12月的五篇「自觉做坚持民主集中制的表率」評論專文，在轉角國際發表《解放軍報》不滿習近平？（上）：解讀中共話語迷宮的「民主集中制」與《解放軍報》不滿習近平？（下）：槍桿子不聽指揮的被迫反擊？，這兩篇專文，發現在習近平高度集權背景下，《解放軍報》罕見地以高舉「民主」、貶抑「集中」的方式暗批習的領導風格導致中共黨內不團結的結果，從而使民主集中制的傳統蕩然無存，隱含對習近平「黨性」與決策模式的批判，並質疑沒有民主只有集中的決策模式將無法產生科學的決策，從而背離了「正確路線」。

限韓令有望解除？陸大使：就循序開展文化交流達重要共識

韓國總統李在明上月初與大陸國家主席習近平進行會談，中國大陸駐南韓大使戴兵近日接受韓聯社專訪時表示，中國從來沒有要求南韓選...

德國記者駐點6年後心得：中共政權「穩如磐石」

北京當局危機四伏？德國《明鏡》周刊駐華記者近日發表文章指出，經過六年在中國的工作生活之後，他認為中共政權「穩如磐石」。文...

李貞秀放棄陸籍遭拒 陸委會坦言：「有放棄困難」

有陸配身分的民眾黨立委李貞秀今天宣誓就職，對於國籍問題，她秀出機票、文件表示去年曾赴對岸辦理放棄國籍，但不被受理。陸委會...

國共智庫論壇 陸委會邱垂正指國台辦宋濤談話：聽起來像訓話

國共兩黨智庫論壇今天在北京舉行，就兩岸旅遊、產業交流合作展開對話。大陸國台辦主任宋濤致詞重申，堅持九二共識、反對台獨，兩...

