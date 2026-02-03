快訊

「祢回來了嗎？」袁惟仁離世 陸元琪吐心聲：什麼因果讓我們走成這樣

李貞秀稱放棄陸籍被拒 內政部再函文立院：遭拒絕受理應有佐證證明

黃鐙輝賣1千初台積電買房被笑傻？施昇輝舉例力挺：完成心願才是目的

美日對稀土的儲備及開採取得重大進展 大陸迴避正面作答

中央社／ 台北3日電
中國外交部發言人林劍。（歐新社資料照）
中國外交部發言人林劍。（歐新社資料照）

在中國動輒以稀土為對外關係籌碼下，美國宣布啟動關鍵礦產儲備計畫，日本也宣布在南鳥島海域成功試掘稀土。中國外交部發言人林劍下午均未正面作答，僅指各方都有責任為維護關鍵礦產全球產供鏈穩定發揮建設性作用，而日本國內「近年來一直都有這樣的報導」。

中國外交部下午舉行例行記者會，美日對稀土的儲備及開採取得進展，成為外媒提問焦點。澎湃新聞報導，林劍在回答外媒相關提問時，作上述表示。

林劍在回答美國宣布啟動關鍵礦產儲備計畫時說，在維護關鍵礦產全球產供鏈穩定與安全問題上，中方的立場沒有變化，各方都有責任為此發揮建設性作用。

至於日本在南鳥島海域成功試掘稀土，林劍則說，中方注意到「日本國內近年來一直都有這樣的報導」，並未正面作答。

美東時間2日，美國總統川普（Donald Trump）在白宮宣布啟動公私合資120億美元（約新台幣3792億元）的「金庫計畫」（Project Vault），確保美國企業與勞工永遠不會因任何關鍵礦產的短缺受到傷害。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）對此表示，中國不斷開採關鍵礦產；如今，美國正在奪回或重振關鍵礦產資源、採礦業、汽車業及半導體產業；而川普更表示，不願再重演「1年前的狀況」，這指的是中國2025年4月限制7種稀土元素出口，且後續擴大管制，迫使美企減產並透過談判暫緩進一步措施。

此外，日本政府2日宣布，日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）的地球深部探查船「地球號」，已成功從日本最東端的南鳥島外海、水深6000公尺的深海海底，回收大量含有稀土的黏土狀沉積物，被視為日本推動國產稀土供應的重要進展。

日本官房副長官尾崎正直表示，此次嘗試獲得成功，「從經濟安全保障以及整體海洋開發的角度來看，都是極具意義的成果」。為確保稀土穩定供應，希望「與推動理念相近國家合作開發礦山，以及對冶煉事業進行投資」，以強化產業供應鏈。

日本 稀土 關鍵礦產 美國

延伸閱讀

反制中國 美推資金120億「金庫計畫」儲備關鍵礦產

從前王子到馬斯克 艾普斯坦案300萬頁檔案扯出整串權貴

川普大砍對印度關稅...韓媒心酸曝美對韓態度 韓外長今會魯比歐拚解套

川普要賓士總部搬去美國？三芒星執行長拒絕：根在德國 不會「背叛祖國」　

相關新聞

與烏拉圭總統會談 習近平：支持拉美國家維護自身主權

大陸國家主席習近平今天上午在北京人民大會堂與烏拉圭總統奧爾西舉行會談。習近平表示，支持拉美和加勒比國家維護自身主權、安全...

解讀中共張又俠被拔官清洗：戰備、反腐和控制

在2025年1月14日，筆者曾針對《解放軍報》於2024年11-12月的五篇「自觉做坚持民主集中制的表率」評論專文，在轉角國際發表《解放軍報》不滿習近平？（上）：解讀中共話語迷宮的「民主集中制」與《解放軍報》不滿習近平？（下）：槍桿子不聽指揮的被迫反擊？，這兩篇專文，發現在習近平高度集權背景下，《解放軍報》罕見地以高舉「民主」、貶抑「集中」的方式暗批習的領導風格導致中共黨內不團結的結果，從而使民主集中制的傳統蕩然無存，隱含對習近平「黨性」與決策模式的批判，並質疑沒有民主只有集中的決策模式將無法產生科學的決策，從而背離了「正確路線」。

限韓令有望解除？陸大使：就循序開展文化交流達重要共識

韓國總統李在明上月初與大陸國家主席習近平進行會談，中國大陸駐南韓大使戴兵近日接受韓聯社專訪時表示，中國從來沒有要求南韓選...

德國記者駐點6年後心得：中共政權「穩如磐石」

北京當局危機四伏？德國《明鏡》周刊駐華記者近日發表文章指出，經過六年在中國的工作生活之後，他認為中共政權「穩如磐石」。文...

鄭麗文規劃「鄭習會」 邱垂正：希望秉持對等尊嚴

國民黨主席鄭麗文在外媒專訪中指出，規劃今年上半年會晤中國大陸國家主席習近平。陸委會主委邱垂正表示，希望任何政黨、團體赴陸...

美日對稀土的儲備及開採取得重大進展 大陸迴避正面作答

在中國動輒以稀土為對外關係籌碼下，美國宣布啟動關鍵礦產儲備計畫，日本也宣布在南鳥島海域成功試掘稀土。中國外交部發言人林劍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。