美日對稀土的儲備及開採取得重大進展 大陸迴避正面作答

在中國動輒以稀土為對外關係籌碼下，美國宣布啟動關鍵礦產儲備計畫，日本也宣布在南鳥島海域成功試掘稀土。中國外交部發言人林劍下午均未正面作答，僅指各方都有責任為維護關鍵礦產全球產供鏈穩定發揮建設性作用，而日本國內「近年來一直都有這樣的報導」。

中國外交部下午舉行例行記者會，美日對稀土的儲備及開採取得進展，成為外媒提問焦點。澎湃新聞報導，林劍在回答外媒相關提問時，作上述表示。

林劍在回答美國宣布啟動關鍵礦產儲備計畫時說，在維護關鍵礦產全球產供鏈穩定與安全問題上，中方的立場沒有變化，各方都有責任為此發揮建設性作用。

至於日本在南鳥島海域成功試掘稀土，林劍則說，中方注意到「日本國內近年來一直都有這樣的報導」，並未正面作答。

美東時間2日，美國總統川普（Donald Trump）在白宮宣布啟動公私合資120億美元（約新台幣3792億元）的「金庫計畫」（Project Vault），確保美國企業與勞工永遠不會因任何關鍵礦產的短缺受到傷害。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）對此表示，中國不斷開採關鍵礦產；如今，美國正在奪回或重振關鍵礦產資源、採礦業、汽車業及半導體產業；而川普更表示，不願再重演「1年前的狀況」，這指的是中國2025年4月限制7種稀土元素出口，且後續擴大管制，迫使美企減產並透過談判暫緩進一步措施。

此外，日本政府2日宣布，日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）的地球深部探查船「地球號」，已成功從日本最東端的南鳥島外海、水深6000公尺的深海海底，回收大量含有稀土的黏土狀沉積物，被視為日本推動國產稀土供應的重要進展。

日本官房副長官尾崎正直表示，此次嘗試獲得成功，「從經濟安全保障以及整體海洋開發的角度來看，都是極具意義的成果」。為確保稀土穩定供應，希望「與推動理念相近國家合作開發礦山，以及對冶煉事業進行投資」，以強化產業供應鏈。