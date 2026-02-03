快訊

要求放寬聲音不斷…香港政府將容許消費者帶狗進餐館

中央社／ 香港3日電
香港社會關注多時的社會問題終於有了結果，據報導，當局準備修改法令，放寬消費者帶寵物狗進入餐館。寵物示意圖。圖／AI生成

香港社會關注多時的社會問題終於有了結果，據報導，當局準備修改法令，放寬消費者帶寵物狗進入餐館。

根據官方香港電台今天的報導，當局將會在今年第一季向立法會提交修改相關法令的建議，向餐館發出容許狗隻進入的牌照，首階段名額約為500至1000家。

但基於安全考慮，當局不會接受火鍋店及烤肉店申請相關牌照。

新法令對進入餐館的狗隻也有相當限制，包括嚴禁上餐桌，以免狗隻接觸到餐具和食物；不容許狗隻使用餐廳的可重複餐具；不能在餐廳內烹煮狗糧，只可供應預先包裝好的狗糧和顧客自備的食品等。

此外，「已知風險狗隻」和「格鬥狗」不能得進入餐廳。

近10年來，港人的生活模式出現顯著變化，有些年輕夫婦不願生育，卻願意飼養貓狗寵物作伴。此外，不少老年人以貓狗為伴。

在過去很長時間，港府一直禁止貓狗進入餐館，一些住宅大樓至今也禁止飼養貓狗，以致一些人只能偷偷地飼養，不敢張揚。

不過，隨著生活方式的改變，人與寵物的關係愈來愈密切，甚至有市民把狗隻當作「兒女」看待，香港社會要求政府放寬管控貓狗的聲音日漸強大，已有大型百貨公司容許市民攜帶貓狗逛商場。

要求放寬聲音不斷…香港政府將容許消費者帶狗進餐館

香港社會關注多時的社會問題終於有了結果，據報導，當局準備修改法令，放寬消費者帶寵物狗進入餐館

