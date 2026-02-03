將處理落馬的張又俠？中共全國人大常委會明加開會議…議程曝光

大陸2日突然宣布，十四屆全國人大常委會第二十次會議明日（4日）將在北京舉行。這次會議應屬加開性質，會議僅一天時間，且只有一項議程：審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告。會議是否再有重大人事議案，甚至處理日前落馬的中央軍委副主席張又俠案受到關注。

據新華報導，十四屆全國人大常委會第五十九次委員長會議2日上午在北京人民大會堂舉行。由全國人大常委會委員長趙樂際主持會議。會議決定，十四屆全國人大常委會第二十次會議2月4日在北京舉行。

委員長會議建議，十四屆全國人大常委會第二十次會議審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告。委員長會議上，全國人大常委會秘書長劉奇就常委會第二十次會議議程草案和日程安排作了匯報。全國人大常委會代表資格審查委員會負責人就有關議題作了匯報。

根據中共《全國人大網》資料，全國人大常委會會議一般每兩個月舉行一次，通常都在雙月的下旬，會期大致一周左右。如果有特殊的需要，經委員長會議決定，可以臨時召集常委會會議。

按慣例，中共全國人大常委會會在2月底開一 次全國人大常委會會議，會議一般為期兩天，議程主要就是為3月初召開的全國人大會議做準備。以去年為例，十四屆全國人大常委會第十四次會議2月24日至25日在北京舉行。新華社當時即報導，是次會議一項重要任務是為即將召開的十四屆全國人大三次會議作準備。

將於明日增開的全國人大常委會第二十次會議，據傳將免去張又俠國家軍委副主席及劉振立國家軍委委員職務。儘管根據大陸憲法和相關規定，在全國人大會議閉會期間，全國人大常委會可根據國家軍委主席提名，決定軍委副主席任免，但按慣例應先由中共中央全會免去兩人中共中央軍委職務。

此外，若明日會議真要免去張又俠國家軍委副主席職務，明日會議議程應是「審議有關任免案」，比較大可能是明日會議將免去張又俠與劉振立的全國人大代表資格。

張升民就是經去年10月20日至23日召開的中共二十屆四中全會決定，增補為中共中央軍事委員會副主席，隨後於10月底召開的十四屆全國人大常委會第十八次會議，經表決，任命其為中華人民共和國中央軍事委員會副主席。

但無論如何，明日人大常委會議將處理哪些全國人大代表的代表資格依然受到高度關注。