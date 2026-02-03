中共軍委印發規定 深入貫徹習近平強軍思想
中共中央軍委政治工作部近日印發「軍隊團組織選舉工作規定」，要求深入貫徹中共總書記、中央軍委主席習近平強軍思想，自1月30日起施行。
中共解放軍報今天刊發了上述消息。「軍隊團組織選舉工作規定」共6章46條，主要對中共解放軍團組織選舉的總體要求，團的代表大會、團員代表大會代表、委員會委員（書記、副書記）的產生，以及選舉的實施、呈報審批等作出系統規範。
「軍隊團組織選舉工作規定」要求深入貫徹習近平強軍思想，貫徹落實習近平關於青年工作的重要思想，堅持和加強中共對共青團的領導，堅持黨管青年工作原則，堅持全面從嚴管團治團，突出黨建帶團建制度落實，是軍隊團組織展開選舉工作的重要法規。
報導表示，這項規定的制定和施行對於貫徹民主集中制，完善團內選舉制度，加強軍隊團組織建設，提升團組織引領力、組織力、服務力，動員引領廣大團員青年在履行使命任務中發揮生力軍和突擊隊作用，具有重要意義。
公開資料顯示，前中共中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華於2024年11月被停職檢查、2025年10月被開除中共黨籍和軍籍後，中央軍委政工部目前由空軍中將陳德民主持工作。
