德國記者駐點6年後心得：中共政權「穩如磐石」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
德國《明鏡》周刊記者Georg Fahrion在中國駐點採訪六年後的心得是：中共政權「穩如磐石」。（路透）
北京當局危機四伏？德國《明鏡》周刊駐華記者近日發表文章指出，經過六年在中國的工作生活之後，他認為中共政權「穩如磐石」。文章稱，儘管中國民眾認為政治令人窒息，感覺壓力巨大，卻也深知這個體制帶來的好處。

德國之聲中文網報導，《明鏡》周刊記者Georg Fahrion結束六年駐華記者生涯後，以〈這個政權穩如磐石〉為題，發表文章講述其在中國期間的所見所聞和個人感悟。

Fahrion最初曾猜想，中國民眾可以被分成體制受益者和對體制不滿者。但如今他意識到，大多數中國人都是上述兩大類的綜合體。他們認為政治令人窒息，感覺壓力巨大，但也深知這個體制帶來的好處。

一方面黨國對私人生活領域越來越多干預，在私人空間常常可以聽到中國人發洩對政府和對領導人習近平的不滿和憤怒；但這個體制同時也提供了物質需求和情感需求，「許多中國人卻認為，他們的國家至少不比西方民主國家更差，甚至要略勝一籌。」

Fahrion表示，像中國這樣不透過選舉獲得統治合法性的體制，一旦在發展經濟方面表現不好，就會遇到問題。中國經濟增長速度沒有疫情前那樣快，青年失業率也變得很高。許多百萬富翁移民海外，中國社會正在迅速老齡化，出生率也在持續下降。

另一方面，雖然在有些領域的成績差強人意，房地產在崩盤、要求忠於「黨的路線」的壓力越來越大，但疫情後對民眾公共生活的管控卻在進一步放鬆。而技術的進步讓監控變得無處不在，也讓人們的消費變得更加舒適方便，「這個國家讓人越來越不舒服，但同時也更宜居」。

Fahrion認為，整體來看，中國人大多數更傾向於看到機會和成就。對於體制的弊端，中國人的態度如同德國人看待火車誤點，「恨得咬牙切齒，但最終也會坦然接受，畢竟什麼都改變不了。

