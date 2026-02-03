今年APEC首次資深官員會議廣州登場 台灣也與會

2026年亞太經濟合作（APEC）第一次資深官員會議（SOM1）2月1日至10日在廣州舉行。外交部此前表示，今年仍做各項準備積極參與今年APEC各項會議。

據廣東《南方新聞網》報導，2026年APEC首次資深官員會議聚焦2026年APEC會議主題「建設亞太共同體，促進共同繁榮」和「開放、創新、合作」三大優先領域，全面啟動各領域各機制合作，深入討論具體合作，為11月領導人非正式會議積累成果。

APEC資深官員會議是由各成員指定的資深官員（一般為副部級或司局級官員）參與，每年舉辦四到五次，主要任務是負責執行領導人和部長會議決定，審議各委員會、工作組和秘書處的活動，籌備部長級會議、領導人非正式會議及協調實施會議後續行動等事宜。

去年3月8日於韓國慶州舉行的APEC第一次資深官員會議，我方是由外交部國際組織司司長孫儉元及經濟部國際貿易署署長劉威廉率團出席。

據廣州日報報導，2月1日在廣州登場的2026年APEC首次資深官員會議共計21個經濟體參加會議。這代表台灣也有派員參加，但陸媒並未特提及台灣是派遣那些官員出席。

中新社報導，參與者包括菲律賓衛生部高級衛生項目官員、世界銀行廉政局調查團隊負責人等。

《南方新聞網》表示，2026年APEC首次資深官員會議將舉辦70多場會議及相關活動，涉及貿易投資、經濟技術合作、科技創新、數字經濟、跨境電商、市場准入、海洋與漁業、智慧財產產權、糧食安全、衛生健康、互聯互通、中小企業數位化等若干議題，預計將有來自APEC各成員經濟體、秘書處、工商諮詢理事會等1,000多名代表與會。

報導稱，本次會議期間，廣州還策劃了「千年商都．創新未來都市之旅」等主題的五條城市參訪線路，並將安排無人駕駛巴士體驗等活動。

外交部國際組織司司長孫儉元此前表示，我國作為APEC完全會員，一向積極參與。即使今年由中國辦會，我國目標也並未改變，仍做各項準備積極參與今年APEC各項會議，除提升我國在APEC能見度，也希望在APEC相關議題能與其他APEC會員進行交流，甚至扮演領導角色。