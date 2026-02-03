調查：香港美商對中美關係焦慮有所緩和

香港美國商會的調查顯示，商會成員對美國和中國關係的焦慮有所下降。此外，86%受訪者對香港作為區內國際商業中心的基本優勢仍然有信心。

香港美國商會近日公布了2026年商業情緒調查報告，這項調查就美中關係、香港商業前景及法治等問題向450家公司成員發出問卷，回覆率為25%。

結果顯示，59%的受訪公司把美中關係視為首要商業挑戰，但相比於去年的70%，美商焦慮情緒有所緩和。

此外，今年有57%的受訪者預計未來12個月美中雙邊關係將保持不變，去年則有67%的受訪者認為雙邊關係年內將會惡化；另有22%的受訪者認為美中關係將會改善，10%的受訪者持不確定態度。

調查又顯示，儘管全球經濟狀況持續不明朗，受訪者對2026年香港的營商環境信心增強，超過50%的受訪者對未來12個月的商業前景表示樂觀，高於去年的33%。

受訪公司對香港法治的信心也上升至94%，延續了去年以來的上升趨勢，去年為83%。就國家安全法而言，74%的受訪者表示業務運作未受到負面影響，但部分企業關注海外對國安法的不同認知所帶來的間接影響。

調查同時顯示，86%的受訪者對香港作為區內國際商業中心的基本優勢仍然有信心，這也促進了美企的穩定投資策略。

被問到未來兩年的投資，57%受訪企業計畫維持目前水平，33%計畫擴大業務。值得注意的是，香港仍是美國企業總部的所在地，92%的跨國公司表示，未來3年內沒有將總部遷出香港的計畫。