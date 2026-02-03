中國人大常委會4日「加插」會議 或涉免職張又俠

中國全國人大常委會明天將「加插」會議，審議「關於個別代表的代表資格」的報告。外界猜測，可能涉及免去張又俠的國家中央軍委副主席以及劉振立的國家中央軍委委員職務。

中共黨媒人民日報今天報導，14屆全國人大常委會委員長會議2日上午在北京舉行，會議決定，14屆全國人大常委會第20次會議4日在北京舉行，將審議「關於個別代表的代表資格」的報告。

港媒星島日報指出，人大常委會會議通常在月底舉行，2月底還將召開會議，為3月初的全國人大會議做準備。此次緊急「加插」會議，而且只有1天，有猜測可能涉及免去張又俠的國家中央軍委副主席以及劉振立的國家中央軍委委員職務，並且免去兩人的全國人大代表資格。

中國國防部1月24日宣布，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠與中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，對兩人立案調查。

中共解放軍報連續3天對此發表評論文章，包括堅決查處張又俠、劉振立等是清除影響事業發展的攔路虎，又指要全面加強練兵備戰，「隨時準備打仗，隨時能打勝仗」。