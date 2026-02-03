中國人大常委會4日「加插」會議 或涉免職張又俠

快訊

中央社／ 台北3日電
中共軍委副主席張又俠（左）落馬引起外界熱議。（美聯社）
中國全國人大常委會明天將「加插」會議，審議「關於個別代表的代表資格」的報告。外界猜測，可能涉及免去張又俠的國家中央軍委副主席以及劉振立的國家中央軍委委員職務。

中共黨媒人民日報今天報導，14屆全國人大常委會委員長會議2日上午在北京舉行，會議決定，14屆全國人大常委會第20次會議4日在北京舉行，將審議「關於個別代表的代表資格」的報告。

港媒星島日報指出，人大常委會會議通常在月底舉行，2月底還將召開會議，為3月初的全國人大會議做準備。此次緊急「加插」會議，而且只有1天，有猜測可能涉及免去張又俠的國家中央軍委副主席以及劉振立的國家中央軍委委員職務，並且免去兩人的全國人大代表資格。

中國國防部1月24日宣布，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠與中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，對兩人立案調查。

中共解放軍報連續3天對此發表評論文章，包括堅決查處張又俠、劉振立等是清除影響事業發展的攔路虎，又指要全面加強練兵備戰，「隨時準備打仗，隨時能打勝仗」。

中央軍委 全國人大 人大常委會

在2025年1月14日，筆者曾針對《解放軍報》於2024年11-12月的五篇「自觉做坚持民主集中制的表率」評論專文，在轉角國際發表《解放軍報》不滿習近平？（上）：解讀中共話語迷宮的「民主集中制」與《解放軍報》不滿習近平？（下）：槍桿子不聽指揮的被迫反擊？，這兩篇專文，發現在習近平高度集權背景下，《解放軍報》罕見地以高舉「民主」、貶抑「集中」的方式暗批習的領導風格導致中共黨內不團結的結果，從而使民主集中制的傳統蕩然無存，隱含對習近平「黨性」與決策模式的批判，並質疑沒有民主只有集中的決策模式將無法產生科學的決策，從而背離了「正確路線」。

