國共智庫論壇 陸國台辦宋濤：推動兩岸旅遊交流合作

「國共兩黨智庫論壇」今天在北京開幕，面對大陸即將召開對台工作會議、下月召開全國「兩會（人大、政協全體會議）」，國共交流成為觀察今年大陸對台工作重點風向標。大陸國台辦主任宋濤今致詞表示，將繼續推出更多便利兩岸人員往來的措施，推動兩岸旅遊交流合作，落實同等待遇、為台胞在大陸學習、工作、生活創造更好條件。

由國民黨國政研究基金會和中共中央台辦（大陸國台辦）旗下海研中心共同主辦的「國共兩黨智庫論壇」今天上午開幕，由國台辦副主任潘賢掌主持，國台辦主任宋濤、國民黨副主席蕭旭岑致詞，出席的還有國政基金會副董事長李鴻源和兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等領域人士一百多人。

宋濤致詞首先提及去年十月，中共總書記習近平賀電鄭麗文當選國民黨主席，表示今天舉辦國共兩黨智庫論壇，是落實兩黨領導人賀覆電精神的具體措施。

他說，當前台海形勢複雜嚴峻，兩岸同胞對穩定台海形勢，改善兩岸關係充滿期待，本次論壇以兩岸交流合作前瞻為主題，圍繞兩岸旅遊交流合作、兩岸產業交流合作、兩岸環境與永續發展交流合作三項議題展開討論，具有重要意義。

宋濤接著喊話，政黨要為人民服務，國共兩黨對於推動兩岸關係和平發展，守護中華民族共同家園，肩負著不可推卸的責任，要共同為實現民族復興作出努力。

宋濤同時就加強兩岸交流合作，發展兩岸關係提出五點看法。包括「堅持九二共識，反對台獨，牢牢把握兩岸關係發展正確方向」，以及「深化融合發展，促進兩岸交流合作」，和「堅持以人為本增進同胞親情福祉」、「堅決反對台獨，維護台海和平穩定」、「勇擔民族大義，共創民族復興偉業」。

宋濤強調，堅持九二共識，反對台獨是國共兩黨交流交往的共同政治基礎和台海和平穩定的定海神針，堅持九二共識，兩岸對話協商就能正常開啟；台獨分裂是台海和平的最大威脅，近年兩岸交流合作遇到障礙，癥結在於民進黨當局違背台灣主流民意，頑固堅持台獨立場，不斷進行謀獨挑釁，導致台海兵凶戰危，大陸打擊台獨頑固份子絕不手軟，對妄圖以台遏華的外部勢力絕不容忍。

他也說，大陸將秉持兩岸一家親理念，繼續推出更多便利兩岸人員往來的政策措施，推動兩岸旅遊交流合作，率先和台灣同胞分享「中國式現代化」發展機遇，共同傳承弘揚中華文化，落實台灣同胞享受同等待遇政策，為台胞在大陸學習工作生活創造更好的條件，為台灣青年來祖國大陸追夢、築夢、圓夢提供廣闊舞台，助力兩岸同胞常來、常往、走近走親，增進兩岸同胞福祉，促進心靈契合。

宋濤還表示，論壇議題涉及深化兩岸觀光旅遊交流合作，恢復兩岸海空客運正常化，精密機械、人工智慧、醫療、康養、防災、減災、能源、環保等，緊扣兩岸產業交流合作的發展需要，契合兩岸同胞民生福祉的需求，是新起點上深化兩岸交流合作的良好開端。他喊話，要以本次論壇為契機，從政黨和智庫的角度，為推動兩岸的交流合作，深化融合發展提供更多政治引領和智力支持，增強兩岸企業和民眾的獲得感和成就感。