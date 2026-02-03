國共智庫論壇 蕭旭岑：兩岸要合作賺世界的錢不要對立

「國共兩黨智庫論壇」今天上午在北京開幕，國民黨副主席蕭旭岑致詞時喊話，應該要兩岸合作賺世界的錢，不要對立，讓其他外國「漁翁得利」來掏空台灣、剝削台灣。他表示，期許未來兩岸以確保人民福祉為最大目標，堅持九二共識，反對台獨，求同存異，擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展。

論壇由國民黨國政研究基金會和中共中央台辦（大陸國台辦）旗下海研中心共同主辦，以兩岸交流合作前瞻為主題，開幕式由國台辦副主任潘賢掌主持，國台辦主任宋濤、國民黨副主席蕭旭岑致詞。出席的還有國政基金會副董事長李鴻源和兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等領域人士一百多人。

蕭旭岑表示，近年兩岸關係處於相對不穩定狀態，但民間積極熱絡交流，反映真實民心向背，去年台灣民眾赴陸近500萬人次，政治氣氛的嚴峻與困難，阻止不了台灣人用雙腳表達對兩岸關係的期待，還包括期望兩岸之間能夠維持溝通管道。

蕭旭岑提及，去年九月，台灣聯合報兩岸關係年度大調查顯示，有將近九成台灣民眾主張兩岸必須維持溝通管道，即使是民進黨支持者，也有75%認為不能斷絕對話，在這樣的主流民意之下，國民黨背負著台灣老百姓的期待，讓兩岸再次恢復溝通管道平台。

接著，蕭旭岑列舉2008年至2016年國民黨執政時的兩岸關係發展成績單，強調這是雙方致力以對話取代對立，以和解替代衝突，共同堅持九二共識，反對台獨的成果。他指，當前兩岸嚴峻下，許多產業都面臨困境與挑戰，例如相較去年台灣民眾赴陸近500萬人次，大陸民眾赴台卻僅55萬人次，高度失衡，其他產業也面臨挑戰，格外需要能為民發聲、為民興利的兩岸溝通平台。

因此，蕭旭岑表示，今天國共雙方共同舉辦的兩黨智庫論壇，將兩岸產業尋找出路，為兩岸人民共謀福祉作為最重要的目標，國民黨主席鄭麗文特別重視這次論壇，希望討論台灣產業急需出路發展的問題，例如觀光旅遊、產業交流合作等，以及前瞻性議題，包括醫療、康養、氣候變遷、防災、AI未來發展、新能源、環保、節能減碳等，相信經過論壇凝聚共識，必能有實質的成果與進展。

蕭旭岑說，中華民族經歷了百年屈辱，近三十年在「兩岸中國人」努力下一步一步邁向振興之路，兩岸應互助合作，致力振興中華，「我們應該要兩岸合作賺世界的錢，不要兩岸對立，讓其他外國漁翁得利來掏空台灣，剝削台灣，讓後代子子孫孫無法立足」。

他強調，兩岸對立甚至衝突，不符合台灣老百姓利益，不符合兩岸人民共同利益，更不符合中華民族整體利益，這是絕大多數台灣老百姓的認知，維繫兩岸關係和平穩定發展方向，更是台灣社會的普遍主流看法。

最後，蕭旭岑期許，未來兩岸應該以確保人民福祉為最大目標，堅持九二共識，反對台獨，求同存異，擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展，和諧交融。兩岸攜手合作，振興中華，讓中華民族在全世界面前抬頭挺胸。