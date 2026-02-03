快訊

與台灣復交有望？宏都拉斯新總統周末將赴美會川普

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸駐宏都拉斯大使于波（圖左）1月27日應邀出席宏都拉斯新任總統阿斯夫拉（圖右）就職典禮，于波表示，中方願同宏方一道，在「一個中國原則」基礎上，共同推動中宏關係不斷向前發展。（圖／取自大陸駐宏都拉斯大使館官網）
大陸駐宏都拉斯大使于波（圖左）1月27日應邀出席宏都拉斯新任總統阿斯夫拉（圖右）就職典禮，于波表示，中方願同宏方一道，在「一個中國原則」基礎上，共同推動中宏關係不斷向前發展。（圖／取自大陸駐宏都拉斯大使館官網）

宏都拉斯新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）於上月底宣誓就職，大陸駐宏大使于波當時也曾應邀出席阿斯夫拉就職儀式。宏都拉斯政府當地時間周一宣布，阿斯夫拉將於本周末前往美國，會見曾支持其參選的美國總統川普。

法新社稱，阿斯夫拉近期公開表示，宏都拉斯正在考慮重新與台灣建立關係。

據法新社報導，宏都拉斯外交部長Mireya Aguero表示，阿斯夫拉將於本周末前往美國進行這場重要的會晤，美國國務卿魯比歐也將參與此次對談。不過Aguero並未給出確切日期。

Aguero表示，向美國移民的問題將列入阿斯夫拉與川普對談的議程。阿斯夫拉此前已敦促川普恢復約6萬名宏都拉斯人的「臨時保護身分」（TPS），以避免他們被驅逐出境，他在受訪時表示，這是宏都拉斯議程中的優先事項。

去年11月宏都拉斯選舉期間，川普曾公開支持阿斯夫拉，並呼籲兩國在安全、移民與投資等議題上合作。而阿斯夫拉也已於本月12日會見過魯比歐，隨後兩國宣布了自由貿易協定的計畫。

Aguero表示，她已經會見中國駐宏都拉斯大使于波，以檢視北京與卡斯楚政府之間簽署的協議。

大陸駐宏都拉斯大使館日前發布新聞稿，指于波應邀出席在宏都拉斯國會舉行的阿斯夫拉就職儀式，並稱于波祝賀阿斯夫拉就職，表示中方願同宏方一道，在「一個中國原則」基礎上，共同推動中宏關係不斷向前發展。

阿斯夫拉 宏都拉斯 美國

